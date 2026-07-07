Bojkottálja a Fidesz a 17. Alaptörvény-módosításról szóló szavazást

Kedden tartották a parlamentben az Alaptörvény 17. módosításának általános vitáját. A Magyar Péter által benyújtott javaslat többek között bevezeti, hogy:

a következő országgyűlési választásokon nem lenne választható az, aki már összesen legalább 12 évig országgyűlési képviselő volt.

Valamint megszünteti a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását,

előírja, hogy az Alkotmánybíróság elnökét az alkotmánybírák maguk közül választják, emellett megállapítja, hogy az alkotmánybírák megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik, vagyis Polt Péter elnöksége is véget ér.

Illetve létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt.

A javaslatot a parlament sürgősségi eljárással tárgyalja. Panyi Miklós fideszes képviselő a keddi vita végén bejelentette, hogy a 17. Alaptörvény-módosítás részletes vitáján és a jövő heti szavazáson a Fidesz képviselői nem vesznek részt.

„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezik a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek” – mondta képviselő.

Panyi Miklós Fotó: Németh Dániel/444

Végül Panyi azt kérte a kormánypárti képviselőktől, hogy a jövő heti szavazás előtt gondolják végig a fideszes érveket. Majd azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”. Ezért sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem fognak részt venni.

A 17. Alaptörvény-módosítás egyes elemeit egyébként a Magyar Helsinki Bizottság is kritizálta. Többek között azt kérték, hogy a módosításhoz mellékeljenek alapos indoklást, valamint a 12 éves korlátot hagyják el.