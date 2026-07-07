Kimondta a strasbourgi bíróság, hogy Kövér László jogtalanul büntette 10 millió forintra Szabó Tímeát

POLITIKA

Kövér László házelnök 2021 nyarán „fegyelmi vétségek” miatt négyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel (több mint 9,6 millió forinttal) csökkentette a párbeszédes Szabó Tímea képviselői fizetését, mert a június 15-i ülésen a napirend előtti felszólalására reagáló Dömötör Csaba parlamenti államtitkár hozzászólása közben felment a szónoki emelvényre, és lelógatott egy molinót, amin vörös körben a FIDESZ felirat, fölötte a Kínai Népköztársaság zászlajában található csillagok szerepeltek. Szabó ezzel akart tiltakozni az ellen, hogy a fideszesek „a Kínai Kommunista Párt megrendelésére idetelepítik a Fudan Egyetemet”.

A bírságról szóló döntés indoklása szerint a Szabó Tímea figyelmen kívül hagyta a képviselői vélemények kifejezésének módjára, helyére és idejére vonatkozó házszabályi rendelkezéseket, cselekménye miatt az ülés rendes menete is megakadt, hátráltatta és zavarta az – éppen az ő felvetéseire választ adó – államtitkári felszólalást. Szabó Tímea kedden arról számolt be az oldalán, hogy Emberi Jogok Európai Bírósága szerint jogtalanul büntették meg az akcióért.

Szabó Tímea akciója 2021-ben
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az ítélet szerint Kövér megsértette a képviselőnek az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében biztosított, a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogát, és azt is leírta, hogy a büntetés „nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban”. A Bíróság szerint a Parlament köteles tiszteletben tartani a 10. cikkben foglalt arányosság elvét fegyelmi jogköre gyakorlása során. Ez többek között azt követeli meg, hogy a kiszabott szankció megfeleljen a fegyelmi vétség súlyának. Az Emberi Jogok Európai Bírósága arra kötelezte a magyar államot, hogy három hónapon belül fizesse vissza a büntetés teljes összegét.

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