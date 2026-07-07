Kimondta a strasbourgi bíróság, hogy Kövér László jogtalanul büntette 10 millió forintra Szabó Tímeát

Kövér László házelnök 2021 nyarán „fegyelmi vétségek” miatt négyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel (több mint 9,6 millió forinttal) csökkentette a párbeszédes Szabó Tímea képviselői fizetését, mert a június 15-i ülésen a napirend előtti felszólalására reagáló Dömötör Csaba parlamenti államtitkár hozzászólása közben felment a szónoki emelvényre, és lelógatott egy molinót, amin vörös körben a FIDESZ felirat, fölötte a Kínai Népköztársaság zászlajában található csillagok szerepeltek. Szabó ezzel akart tiltakozni az ellen, hogy a fideszesek „a Kínai Kommunista Párt megrendelésére idetelepítik a Fudan Egyetemet”.

A bírságról szóló döntés indoklása szerint a Szabó Tímea figyelmen kívül hagyta a képviselői vélemények kifejezésének módjára, helyére és idejére vonatkozó házszabályi rendelkezéseket, cselekménye miatt az ülés rendes menete is megakadt, hátráltatta és zavarta az – éppen az ő felvetéseire választ adó – államtitkári felszólalást. Szabó Tímea kedden arról számolt be az oldalán, hogy Emberi Jogok Európai Bírósága szerint jogtalanul büntették meg az akcióért.

Szabó Tímea akciója 2021-ben Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az ítélet szerint Kövér megsértette a képviselőnek az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkében biztosított, a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogát, és azt is leírta, hogy a büntetés „nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban”. A Bíróság szerint a Parlament köteles tiszteletben tartani a 10. cikkben foglalt arányosság elvét fegyelmi jogköre gyakorlása során. Ez többek között azt követeli meg, hogy a kiszabott szankció megfeleljen a fegyelmi vétség súlyának. Az Emberi Jogok Európai Bírósága arra kötelezte a magyar államot, hogy három hónapon belül fizesse vissza a büntetés teljes összegét.