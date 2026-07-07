Négy helyet esett vissza Budapest az élhetőségi rangsorban

Idén is Koppenhága lett a világ legélhetőbb városa az Economics Group éves rangsorában, de nem volt változás a dobogó többi helyén sem: változatlanul Bécs a világ második legélhetőbb helye, míg Melbourne a harmadik. Öt tényezőt rangsorolnak 0-100 pont között (stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra), majd átlagot számolnak. A dán főváros 98 ponttal nyert, 100-100 pontokat kapott az oktatásra, az infrastruktúrára és a stabilitásra.

Budapest a 36. helyen végzett, ami 4 hellyel rosszabb az egy évvel korábbinál, de így is a legjobb helyezés a rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között. A négyhelyezéses visszaesés így is kirívóan rossz eredmény, csak hat város besorolása esett vissza ennél nagyobb mértékben, ezekből öt közel-keleti, az iráni háború hatásaival sújtott város, mint például Doha, Maszkat vagy Kuvaitváros.

Fotó: ARNAUD CHASTAGNER/Hans Lucas via AFP

A másik végletet a kínai Fucsou (Fuzhou) város jelenti, ami hét helyet lépett előre. A helyezésüket legnagyobb mértékben javító városok többsége kínai, az első hétből hat, az egyetlen kivétel a második legnagyobbat javító, 6 hellyel előrelépő Lisszabon.

A világ legélhetetlenebb városa a szíriai Damaszkusz, mindössze 32 ponttal, messze leszakadva a második legrosszabb helytől a líbiai Tripolitól (41 pont). Az európai városok közül a legrosszabb besorolást a több mint négy éves tartó orosz agressziótól szenvedő Ukrajna fővárosa, Kijev kapta 45 ponttal, amivel a 166. lett a 173-as listán.