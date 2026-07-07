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Trump-tánccal alázták a belgák a FIFA-szabályokat felülírató amerikai elnököt

futball

Hiába a Trump-hadművelet, amivel az amerikai elnök hétpróbás diktátor módjára kijárta a haverjánál, a FIFA-elnök Gianni Infantinónál, hogy a házigazdák egyik legjobbja játszhasson az Egyesült Államok-Belgium nyolcaddöntőn, tükörsima vereséget szenvedett az USA a meccsen.

Trump a bosnyákok ellen piros lapot kapó Folarin Balogun automatikus eltiltásának felfüggesztését intézte el. Maga a játékos azt mondta a meccs után a New York Postnak, hogy „elfogadtam a döntést, amikor piros lapot kaptam, ahogy utána azt is, hogy mégis játszhatok. Nem igazán tudok többet mondani az ügyben”. A meccs végén gratulált a belgák szövetségi kapitányának.

A belgák pedig, akik a meccs előtt csak tiltakozni tudtak Trump húzása ellen, méltó módon álltak bosszút az amerikai elnökön. A 4-1-es győzelmük után összeálltak és előadták a Trump-táncot, jobban, mint a névadó.


Ahogy a meccs összefoglalójába írtuk, a belga csapatkapitány, Youri Tielemans elárulta, hogyan élték meg a Trump-beavatkozást. Amikor meghallották a hírt, összeültek megbeszélni a helyzetet. „Arra jutottunk, hogy a pályán kell válaszolnunk. Ma ezt meg is tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra.” A belga válogatott hivatalos közösségi oldalai is gyorsan üzentek, miután biztossá vált a 4–1-es győzelmük.

„Ezt változtassátok meg”

írták a gólörömökről készült képek mellé.


A holland riporter még 3-1-nél kezdte alázni az amerikaiakat.

A horvát riporter is elviccelődött azon, hogy ezzel még lehet, hogy nincs vége:

És a török is ezzel poénkodott:


9'
C. De Ketelaere
21'
A. Mvom Onana
H. Vanaken
31'
M. Tillman
33'
C. De Ketelaere
35'
W. McKennie
46'
S. Dest
G. Reyna
57'
H. Vanaken
59'
C. Pulisic
S. Berhalter
67'
D. Lukebakio
J. Doku
67'
C. De Ketelaere
R. Lukaku Menama
69'
M. Tillman
72'
T. Adams
R. Pepi
89'
L. Trossard
A. Saelemaekers
89'
N. Raskin
A. Witsel
90+2'
A. Robinson
M. Arfsten
90+2'
F. Balogun
H. Wright
90+3'
R. Lukaku Menama

A meccs összefoglalója itt nézhető meg.

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