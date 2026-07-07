Trump-tánccal alázták a belgák a FIFA-szabályokat felülírató amerikai elnököt

Hiába a Trump-hadművelet, amivel az amerikai elnök hétpróbás diktátor módjára kijárta a haverjánál, a FIFA-elnök Gianni Infantinónál, hogy a házigazdák egyik legjobbja játszhasson az Egyesült Államok-Belgium nyolcaddöntőn, tükörsima vereséget szenvedett az USA a meccsen.
Trump a bosnyákok ellen piros lapot kapó Folarin Balogun automatikus eltiltásának felfüggesztését intézte el. Maga a játékos azt mondta a meccs után a New York Postnak, hogy „elfogadtam a döntést, amikor piros lapot kaptam, ahogy utána azt is, hogy mégis játszhatok. Nem igazán tudok többet mondani az ügyben”. A meccs végén gratulált a belgák szövetségi kapitányának.
A belgák pedig, akik a meccs előtt csak tiltakozni tudtak Trump húzása ellen, méltó módon álltak bosszút az amerikai elnökön. A 4-1-es győzelmük után összeálltak és előadták a Trump-táncot, jobban, mint a névadó.
Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
Ahogy a meccs összefoglalójába írtuk, a belga csapatkapitány, Youri Tielemans elárulta, hogyan élték meg a Trump-beavatkozást. Amikor meghallották a hírt, összeültek megbeszélni a helyzetet. „Arra jutottunk, hogy a pályán kell válaszolnunk. Ma ezt meg is tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra.” A belga válogatott hivatalos közösségi oldalai is gyorsan üzentek, miután biztossá vált a 4–1-es győzelmük.
„Ezt változtassátok meg”
– írták a gólörömökről készült képek mellé.
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026
A holland riporter még 3-1-nél kezdte alázni az amerikaiakat.
A horvát riporter is elviccelődött azon, hogy ezzel még lehet, hogy nincs vége:
Croatian commentator: 'Belgium won, but let's wait... maybe tomorrow morning when we wake up, a call from the White House comes in' 😭 pic.twitter.com/ceRxQhtPKV— Sam 🇧🇪 (@dynaresam) July 7, 2026
És a török is ezzel poénkodott:
“USA is out of the World Cup… unless there’s a last-minute change” - from Turkish broadcast pic.twitter.com/XweFcLLqSJ— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) July 7, 2026
A meccs összefoglalója itt nézhető meg.
Folarin Balogun szabálytalansága lehet, hogy nem ért volna egyből pirosat, de ettől még a FIFA nem szokta visszavonni ezeket az ítéleteket. Most mégis ez történt, azután, hogy Trump telefonon kérte ezt a szövetség elnökétől.
A FIFA döntése és Trump lobbizása miatt Folarin Balogun végül pályára léphetett, de Belgium 4–1-re legyőzte a házigazda Egyesült Államokat, és bejutott a világbajnoki negyeddöntőbe.