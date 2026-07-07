Trump-tánccal alázták a belgák a FIFA-szabályokat felülírató amerikai elnököt

Hiába a Trump-hadművelet, amivel az amerikai elnök hétpróbás diktátor módjára kijárta a haverjánál, a FIFA-elnök Gianni Infantinónál, hogy a házigazdák egyik legjobbja játszhasson az Egyesült Államok-Belgium nyolcaddöntőn, tükörsima vereséget szenvedett az USA a meccsen.

Trump a bosnyákok ellen piros lapot kapó Folarin Balogun automatikus eltiltásának felfüggesztését intézte el. Maga a játékos azt mondta a meccs után a New York Postnak, hogy „elfogadtam a döntést, amikor piros lapot kaptam, ahogy utána azt is, hogy mégis játszhatok. Nem igazán tudok többet mondani az ügyben”. A meccs végén gratulált a belgák szövetségi kapitányának.

A belgák pedig, akik a meccs előtt csak tiltakozni tudtak Trump húzása ellen, méltó módon álltak bosszút az amerikai elnökön. A 4-1-es győzelmük után összeálltak és előadták a Trump-táncot, jobban, mint a névadó.

Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026





Ahogy a meccs összefoglalójába írtuk, a belga csapatkapitány, Youri Tielemans elárulta, hogyan élték meg a Trump-beavatkozást. Amikor meghallották a hírt, összeültek megbeszélni a helyzetet. „Arra jutottunk, hogy a pályán kell válaszolnunk. Ma ezt meg is tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra.” A belga válogatott hivatalos közösségi oldalai is gyorsan üzentek, miután biztossá vált a 4–1-es győzelmük.

„Ezt változtassátok meg”

– írták a gólörömökről készült képek mellé.





A holland riporter még 3-1-nél kezdte alázni az amerikaiakat.

A horvát riporter is elviccelődött azon, hogy ezzel még lehet, hogy nincs vége:

Croatian commentator: 'Belgium won, but let's wait... maybe tomorrow morning when we wake up, a call from the White House comes in' 😭 pic.twitter.com/ceRxQhtPKV — Sam 🇧🇪 (@dynaresam) July 7, 2026

És a török is ezzel poénkodott:

“USA is out of the World Cup… unless there’s a last-minute change” - from Turkish broadcast pic.twitter.com/XweFcLLqSJ — Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) July 7, 2026





9 ' C. De Ketelaere 21 ' A. Mvom Onana H. Vanaken 31 ' M. Tillman 33 ' C. De Ketelaere 35 ' W. McKennie 46 ' S. Dest G. Reyna 57 ' H. Vanaken 59 ' C. Pulisic S. Berhalter 67 ' D. Lukebakio J. Doku 67 ' C. De Ketelaere R. Lukaku Menama 69 ' M. Tillman 72 ' T. Adams R. Pepi 89 ' L. Trossard A. Saelemaekers 89 ' N. Raskin A. Witsel 90+2' A. Robinson M. Arfsten 90+2' F. Balogun H. Wright 90+3' R. Lukaku Menama

A meccs összefoglalója itt nézhető meg.