Verekedésig fajuló tumultusok vannak az orosz benzinkutakon

Szerte Oroszországban egyre több benzinkúton alakulnak ki súlyos, verekedésig fajuló konfliktusok, írja a Meduza az orosz média beszámolóira hivatkozva. Az orosz olajlétesítmények elleni ukrán dróntámadások olyan súlyos üzemanyag-ellátási válságot okoztak, hogy az embereknek olykor már órákig kell várniuk a benzinkutaknál.

Vannak sofőrök, akik megpróbálják megkerülni vagy kijátszani a sort, egyes helyeken ez vezetett verekedésekhez. Máshol az okoz feszültséget, hogy a kutak üzemeltetői sajátosan értelmezik a hivatalos járművek elsőbbségéről szóló előírást, amit kihasználva vidéken sokfelé helyi tisztviselők kezdték beelőzni a sorban állókat. Van olyan régió is, ahol az ukrajnai orosz invázióban harcolók és családtagjaik kaptak mentesítést a várakozás alól. A lap szerint mindez egyre több helyen okoz feszültséget.





Irkutszban egy 36 éves férfi megkerülte a sort, és betolatott annak elejére – rá fegyvert is fogott a kútnál szolgálatban lévő rendőr, hogy távozásra kényszerítse. Mivel az első felszólításoknak ellenállt, később őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellene hivatalos személy elleni erőszak miatt. Szentpéterváron egy taxis elé sorolt be egy Rosznyeft-kútnál egy merész autós, a kialakult vita hevében ott is előkerült egy pisztoly.

Kalinyingrádban két napon belül előbb három, majd két nő verekedett össze azon, hogy kinek van joga előrébb állni egy kútnál, mindkétszer a kútkezelőknek és más sofőröknek kellett szétválasztani őket. Egy Szerov nevű orosz településen egy Vlagyimir nevű helyi lakos magára vállalta, hogy kezeli a sort. Ez azzal végződött, hogy amikor két nő megpróbált előretörni, nem engedte át őket, sőt, a vita hevében az egyiket fel is pofozta. Vlagyimir később beismerte, hogy ittas volt.