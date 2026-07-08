A NATO-csúcson megállapodott Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij, hogy a közeljövőben találkoznak egymással Kijevben vagy Budapesten

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök az ankarai NATO-csúcson egy rövid megbeszélés során megállapodott egy jövőbeli találkozó terveiben, írja az Ukrajnszka Pravda.

Magyar Péter erről egy, a csúcsról feltöltött videóban beszélt, amiben több más bilaterális tárgyalásáról is beszámolt. Azt mondta, hogy kedden a csúcstalálkozó megnyitóját ünneplő fogadáson rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel.

Fotó: Geert Vanden Wijngaert/via REUTERS

„Megállapodtunk abban, hogy valamikor a közeli jövőben fogunk találkozni vagy Budapesten, vagy Kijevben, és utána elmegyünk együtt Kárpátaljára, Beregszászba” – mondta. Az ukrán lap megjegyezi, hogy Kijev a kétoldalú találkozónak ezt a formátumát szorgalmazza. Beregszász említése azért érdekes, mert Magyar még április végén, a választási győzelem után, de a miniszterelnöki kinevezése előtt arról beszélt, hogy június elejére beregszászi találkozót kezdeményez Zelenszkijjel.

A magyar miniszterelnök az ankarai NATO-csúcstalálkozó második napján azt is egyértelműen leszögezte, hogy a több mint négy éve tartó ukrajnai háborúban „Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor”, és hogy Kijevnek minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. Azt viszont ismételten leszögezte, hogy Magyarország továbbra sem nyújt katonai segítséget Ukrajnának, még fegyverszállítmányok formájában sem, viszont folytatja a humanitárius segítségnyújtást folytatja.