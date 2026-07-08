Magyar Péter: A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor

„Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor” – mondta a Telex szerint Magyar Péter az ankarai NATO-csúcstalálkozó második napján, hozzátéve, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását.

Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC/Anadolu via AFP

Az MTI szerint Magyar rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megállapodtak, hogy a közeljövőben kétoldalú tárgyalásokat tartanak.

A miniszterelnök azt mondta, Magyarország továbbra sem nyújt katonai segítséget, fegyverszállítmányok formájában sem, a humanitárius segítségnyújtást viszont folytatja.

Az ukrán-magyar találkozó a kárpátaljai kisebbség jogainak védelméről szóló megállapodás június közepi elfogadása óta tervben van, időpont és helyszín azonban egyelőre nincs – Magyar többször elismételte, hogy Beregszászon találkozna.