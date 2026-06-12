Hivatalos a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról

A korábban szakértői szintű megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáér politikai szinten is jóváhagyásra került – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. „Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni továbblépni a csatlakozási folyamatban” – mondta el Magyar Péter az általa közzétett videóban.

Mindez azt is jelenti, hogy így „Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására”. Magyar kiemelte, hogy ez csak az első lépés egy hosszú és bonyolult folyamatban. „A mostani történelmi magyar-ukrán megegyezésnek köszönhetően a Kárpátalján élő magyarok visszakapják a korábban elvett jogaikat, illetve bővülnek is a lehetőségeik az oktatás, a közigazgatás és a kultúra területén” – zárta Magyar.

Beregszász főtere Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A miniszterelnök június 3-án jelentette be, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Ennek részeként az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársainkaz eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.

A megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán tárgyalás eredménye, amiben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben”.