Elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében

A Pénzügyminisztérium szerda délután közleményt adott ki arról, hogy elvégezték a 2026-os költségvetés átvilágítását. Az idei költségvetési törvényt még 2025 nyarán fogadta el az előző parlament, a Nagy Márton-féle büdzsé szerint idén 3,7 százalék lehetett volna a GDP-arányos deficit. A múlt idejű feltételes mód nem véletlen: a bukott kormány gazdasági minisztere már ötven nappal 2026 kezdete előtt kénytelen volt újratervezni az idei költségvetést – miután a tavalyit sem tudta tartani, ahogy az előtte lévőt és az azelőttit sem –, és 4218 milliárd forintról 5445 milliárd forintra emelte a 2026-os hiánycélt, ami nagyjából 4,8 százalékot jelentett volna.
Hogy ez sem tartható, már hónapok óta tudni lehet: május elején már arról írhattunk, hogy komplett romhalmazt csinált a távozó kormány a költségvetésből, április végén ugyanis már 3849,8 milliárd forintos lyuk tátongott a büdzsében. Bár az elviselhető májusi, majd kiugróan jó júniusi költségvetési adatok nyomán az első fél év végére a deficit 3382,2 milliárd forintra csökkent, a pénzügyminisztériumi átvilágítás szerint az államháztartási folyamatok idén valóban kritikusak.
„Az új kormány által elvégzett átvilágítás megállapítása szerint… kormányváltás nélkül, a hiány a GDP 8,3 százaléka lett volna. Az Európai Unióval kötött megállapodás és az eddigi kormányzati intézkedések nyomán az idei évre további intézkedések nélkül várható hiányt sikerült a GDP 7,5 százalékára mérsékelni”
– áll a minisztérium közleményében, ami kitér arra is, hogy amint korábban már ígérték, a kormány augusztus végéig módosítja az idei költségvetést, és új hiánycélt határoz meg erre az évre (majd október végéig benyújtják a 2027-es költségvetés tervezetét, illetve elkészítik a középtávú költségvetési tervet). A kormányváltás utáni átadás-átvétel során nyilvánosságra került belső kormányzati előrejelzésben egyébként 6,8 százalékos hiány szerepelt, tehát Nagy Mártonék még házon belül sem tudtak vagy akartak pontosan prognosztizálni.
A minisztérium a tervezett és a tényleges költségvetési folyamatok, illetve hiánypályák közötti eltérésről azt írta, hogy a deficitet növelő tételek legnagyobb része, ami 3,1 százalékkal növelte a hiányt, politikai döntésekhez kötődik.
A minisztérium szerint a 2026-os költségvetési tervben nem szereplő idei első negyedéves kampányintézkedések 1,3 százalékponttal növelték a hiányt. Ezek között említik az alábbiakat:
A PM szerint ezeken túl az elmúlt hetekben elvégzett részletes átvilágítás további, a GDP 0,4 százalékának megfelelő hiánynövelő tételt tárt fel. Ezek között az alábbiakat sorolják fel:
Mindezek következményeként a további intézkedések nélküli hiány-előrejelzés a GDP 6,8 százalékáról 7,2 százalékára emelkedett. Ráadásul ezek mellett Nagy Mártonék a GDP 1,1 százalékát kitevő, összesen 969 milliárd forint összegben számoltak olyan európai uniós forrással, amiket a NER idején nem tudott volna lehívni az ország „a jogállamisági és antikorrupciós szupermérföldkövek teljesítésének hiányában”.
A valós örökséget ezért a Pénzügyminisztérium szerint úgy kell számolni, hogy ezt az összeget nem számítják a bevételek közé, ezért állítják azt, hogy „az államháztartás hiánya a korábbi kormány hatalmon maradása esetén a tervezett 3,7 helyett további intézkedés nélkül a GDP 8,3 százaléka lett volna”.
A kampány során vállalt transzferek és adócsökkentések a PM szerint összességében a GDP 2 százalékával növelték a hiányt – fele már a költségvetésbe építve, fele azon felül, de „a 8,3 százalékos örökölt hiány egyértelműen jelzi, hogy ezekre a kiadásokra nem volt fedezet”.
Hogyan lehet a 8,3 százalékból 7,5 százalék, már ami a GDP-arányos hiányt illeti? A PM szerint az EU-megállapodás a GDP 0,5 százalékával csökkenti az idei deficitet. Ez több, az egyenleget részben rontó, részben javító tételből áll össze. A helyreállítási és ellenállóképességi (RRF) forrásokból érkező 6,5 milliárd euró támogatás hiánycsökkentő hatása 2026-ban 1086 milliárd forint, a GDP 1,2 százaléka, de ennek meghatározó része a korábban végrehajtott programokra beérkező 2,7 milliárd euró.
A 3,5 milliárd euró kedvezményes finanszírozású RRF-hitel költségvetési hatása attól függ, hogy a transzferek, tőkeemelések a költségvetési körön belülre, vagy kívülre érkeznek, írja a PM. Az idei költségvetési hiányt összességében 595 milliárd forinttal, a GDP 0,6 százalékával növelik az RRF-fel kapcsolatos augusztusi, kormányzati szektoron kívülre irányuló transzferek. Ilyen például a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelése, valamint az IRIS2 és AI Gigafactories EU-programokkal kapcsolatos kiadások összege.
A minisztérium szerint mindent összevetve, az EU megállapodás 491 milliárd forinttal, a GDP 0,5 százalékával csökkenti az idei államháztartási hiányt.
Az is kiderül a közleményből, hogy ezek miatt a tőkeemelések miatt döntött a hét elején az Államadósság Kezelő Központ egy 3 milliárd eurós kötvénykibocsátásról, mivel azoknak augusztusban átmenetileg 1,7 milliárd eurós finanszírozási igénye lesz.
A minisztérium szerint „az örökölt, uniós források nélkül számított 8,3 százalékos hiányt” az EU-támogatások hazahozatalának 0,5 százalékpontos hatása mellet csökkenti 0,2 százalékkal a kekvák megszüntetése, továbbá 0,1 százalékponttal a forint erősödése és a hozamok csökkenése (Kármán András a Reuters szerint egy szerdai sajtótájékoztatón – lapunkat erre, a korábbi pénzügy- és gazdasági minisztériumi gyakorlatnak megfelelően nem hívták – arról beszélt, hogy a kormánynak nincs kőbe vésett árfolyamcélja, a fontosnak azt tartja, hogy kiszámítható legyen az árfolyam). A PM közleményének abból a részéből, miszerint „további intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százaléka lenne”, elképzelhető, hogy lesznek költségvetési kiigazítást szolgáló döntések, de egyelőre csak az biztos, hogy az új hiánycélt a kormány augusztus végén határozza meg.
A minisztériumi átvilágításból az is kiderül, hogy az idei évet jelentős egyszeri tételek terhelik. Ilyenek a fegyverpénz honvédelmen kívüli hatása, az uniós bírósági döntések miatt visszafizetendő adók, a kifutó otthontámogatási programok, a politikai célú többletköltések és a halasztott önkormányzati kiadások, amelyek a GDP 0,9 százalékával rontják a hiányt. Ezeken is túl a várható 2027-es hiányt az édesanyák adómentességének jövő évre ütemezett lépése 0,2 százalékponttal, a 14. havi nyugdíj bővítése 0,1 százalékponttal, az Otthon Start Program 0,1 százalékponttal emelheti.
Ezen hatásokat ellensúlyozzák többek között a csökkenő kamatkiadások, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, a hazai társfinanszírozás mérséklődése az uniós programoknál, valamint a működési és egyéb kiadások mérséklődése. Ez utóbbinak GDP-arányosan 0,3 százalék a hatása, a többinek 0,2-0,2 százalék. „Mindezek eredőjeként további intézkedések nélkül 2027-ben a GDP 6,1 százalékának megfelelő hiány vetíthető előre. Az új, következő évre vonatkozó hiánycélt a kormány október végéig határozza meg” – zárul a PM közleménye.
Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.
Április végéig az egész évre tervezett deficit 91 százalékát hozta össze Orbán és Nagy Márton kettőse. A kassza gyakorlatilag kiürült, az eddigi legnagyobbnál is 1000 milliárddal nagyobb lett most a hiány.
Rengeteg pénz maradt június végén az államkasszában, viszont az első féléves hiány még így is brutálisan magas, az éves hiánycél 80,2 százalékán áll.