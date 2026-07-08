Évek óta nem volt példa arra, hogy hó végén több százmilliárd forint maradjon az államkasszában

Nagyon rég nem látott mértékű többlettel zárt júniusban az államháztartás központ alrendszere, derül ki a Pénzügyminisztérium tájékoztatójából. A hatodik hónapban ugyanis 424,1 milliárd forint többlet maradt az államkasszában.

Hogy pontosan minek köszönhető ez az egyenleg, az majd két hét múlva derülhet ki a részletes költségvetési tájékoztatóból. Ugyan a tárca a közleményében kiemel néhány fontosabb tételt, azok összesített adatok, tehát ebben az esetben az első félév folyamatairól szólnak.

Mindenesetre az idei összkép csak kicsit lett szebb, mint eddig volt, hiszen az első félévben összesen 3382,2 milliárd forintos hiány termelődött a költségvetésben elsősorban az Orbán-kormány választás előtti brutális mértékű osztogatásainak eredményeként. Így egy költségvetésnek nevezett komplett romhalmazt örökítettek a Magyar-kormányra. Egyébként a jelenleg hatályos költségvetési törvényben rögzített éves hiánycélnak ez a 80,2 százaléka, egy hónappal ezelőtt 90,2 százalék volt.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatója szerint az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első félévéhez képest 6 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül:

A pénzügyi szervezetek befizetései 120,7 milliárd forinttal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit.

Az áfabevételek és a bérekhez köthető adó- és járulékbevételek is jelentősen meghaladták az előző év azonos időszakának bevételeit. Az áfabevételek 178,1 milliárd forintos növekedését elsősorban a belföldi és az importforgalom élénkülése, valamint a dohánytermékeket érintő év eleji jövedékiadó-emelés eredményezte.

A bérek utáni közterhek közel 625 milliárd forintos növekedésének hátterében a bértömeg növekedése és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetések állnak.

Az energia ágazat befizetései 47,1 milliárddal alulteljesültek

és a társasági adóból is 51,8 milliárd forinttal kevesebb folyt be, amiben jelentős a tavalyinál nagyobb kiutalások hatása, amiben a sportfelajánlások alakulása és a kiutalások időzítése is szerepet játszhatott.

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