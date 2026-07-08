„Hibáját elismerte és elnézést kért” – reagált a Tisza-frakció Kulcsár Krisztián anyázására

„Kulcsár Krisztián a kedd esti parlamenti vitában hibázott. Hibáját elismerte és elnézést kért. Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből” – reagált a Tisza-frakció, mikor a tiszás Kulcsár Krisztián állítólagos kurva anyázásáról kérdeztük.

Újbuda és Budafok-Tétény tiszás képviselője a kedd esti maratoni parlamenti vitán mondott valamit Lezsák Anna KDNP-s képviselőnek, amit ugyan a közvetítésen nem lehetett hallani, az ellenzéki képviselők viszont egymás után szólították fel Kulcsárt a bocsánatkérésre. Abban egyetértés van, hogy Kulcsár anyázott, Szentkirályi Alexandra pedig arról posztolt, hogy az anyázás valójában kurva anyázás volt.

Bár Kulcsár a sokadik ellenzéki felszólításra bocsánatot kért, kíváncsiak voltunk,

miért nem kért azonnal bocsánatot,

mit mondott pontosan,

le tervez-e mondani,

a frakció felszólítja-e erre,

vagy bünteti-e másképp,

illetve, hogy a Tisza számára belefér-e ez a stílus.

Kérdéseinkre a fent idézett rövid választ, illetve még a következő mondatot kaptuk: „A TISZA-frakció célja továbbra is az, hogy megújítsa a parlamenti vitakultúrát és helyreállítsa a méltóságát.”

Szerda reggel a fideszes Szentkirályi Alexandra arról posztolt, Kulcsárnak „nincs helye a magyar országgyűlésben!”