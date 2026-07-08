„Hibáját elismerte és elnézést kért” – reagált a Tisza-frakció Kulcsár Krisztián anyázására

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„Kulcsár Krisztián a kedd esti parlamenti vitában hibázott. Hibáját elismerte és elnézést kért. Bízunk benne, hogy nemcsak ő, hanem minden képviselő tanult az esetből” – reagált a Tisza-frakció, mikor a tiszás Kulcsár Krisztián állítólagos kurva anyázásáról kérdeztük.

Újbuda és Budafok-Tétény tiszás képviselője a kedd esti maratoni parlamenti vitán mondott valamit Lezsák Anna KDNP-s képviselőnek, amit ugyan a közvetítésen nem lehetett hallani, az ellenzéki képviselők viszont egymás után szólították fel Kulcsárt a bocsánatkérésre. Abban egyetértés van, hogy Kulcsár anyázott, Szentkirályi Alexandra pedig arról posztolt, hogy az anyázás valójában kurva anyázás volt.

Kulcsár Kriszitán
Forrás: Kulcsár Krisztián/Facebook

Bár Kulcsár a sokadik ellenzéki felszólításra bocsánatot kért, kíváncsiak voltunk,

  • miért nem kért azonnal bocsánatot,
  • mit mondott pontosan,
  • le tervez-e mondani,
  • a frakció felszólítja-e erre,
  • vagy bünteti-e másképp,
  • illetve, hogy a Tisza számára belefér-e ez a stílus.

Kérdéseinkre a fent idézett rövid választ, illetve még a következő mondatot kaptuk: „A TISZA-frakció célja továbbra is az, hogy megújítsa a parlamenti vitakultúrát és helyreállítsa a méltóságát.”

Szerda reggel a fideszes Szentkirályi Alexandra arról posztolt, Kulcsárnak „nincs helye a magyar országgyűlésben!”

„Kulcsár Krisztián kitűnően ismeri a vívás szabályait, hiszen világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőröző. Ott minden asszó úgy kezdődik, hogy a felek a fegyvert az arcukhoz emelve tisztelegnek egymásnak. Kulcsár Krisztián ezt már elfelejtve épp azt az útszéli stílust viszi, amit a miniszterelnök, de tegnap annál többet is megengedett magának.”

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