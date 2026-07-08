Hajnalig tartott a parlament, csak az Alaptörvényről 10 órát vitáztak

10 órán keresztül tartott az Alaptörvény-módosítás vitája a parlamentben (a vita első óráit ebben a cikkünkben foglaltuk össze), Görög Márta igazságügyi miniszter háromnegyed 10 körül mondta a zárszót.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A 17. módosítás alapvető változásokat hoz: a többi között ezzel szűnik meg Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátuma, három ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, megint megyék és kormánymegbízottak lesznek vármegyék és ispánok helyett.

A Fidesz önkényről, a jogállamiság és a demokrácia elleni példátlan támadásról beszél, és bejelentették, hogy bojkottálják a szavazást, már a részletes vitában sem vesznek részt.

A miniszter ezzel szemben a zárszóban az MTI összefoglalója szerint arról beszélt, a javaslat célja az, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit, és megteremtse azokat az intézményi alapokat, amelyek nélkül sem a demokratikus kormányzás, sem az új alkotmány előkészítése nem valósítható meg. Görög szerint a módosítás nem tekinthető teljes körű alkotmányreformnak.

A Tisza frakció nevében Császár Martin képviselő a vita végén virágcsokrot adott a miniszternek, amiért 11 órán keresztül kitartott.

Fotó: Kovács Áron/Facebook

Ezután fordultak rá a kriptoeszközökről szóló törvényjavaslat vitájára, majd a közlekedésről szóló javaslatra. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint annak a vitája éjfél körül ért véget. Ezután még mindig hátra volt egy javaslat, a mezőgazdaságról.

Napirend után pedig a tiszás Csatári Ernő bejelentette, hogy a Balatont érintő átfogó javaslatcsomagot terjeszt a Tisza Párt parlamenti frakciója elé.