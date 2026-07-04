Sulyok Tamás eltakarítása, korlátozások, vármegyétlenítés és főispántalanítás – itt az újabb alaptörvény-módosítás

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A kormány szombaton benyújtja a parlamentnek az alaptörvény 17. módosítását – jelentette be Magyar Péter szombat délután a Facebook-oldalára feltöltött videóban. A törvényjavaslat értelmében egyebek mellett

megszűnik Sulyok Tamás államfői megbízatása,

az új elnököt „az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre a magyar országgyűlés választja meg, várhatóan még nyáron”,

a képviselők legfeljebb 12 évre lesznek megválaszthatók,

szűkítik a sarkalatos törvények körét,

az Alkotmánybíróság tagjait 12 helyett ezentúl 9 évre lehet megválasztani, újraválasztási lehetőség nélkül.

Magyar Péter azt mondta: az alaptörvény módosítása fontos lépés abban a munkában, amivel megszabadítják Magyarországot az államot évtizedeken keresztül foglyul ejtő rendszertől, attól a rendszertől, ami kifosztotta a nemzetet és elfoglalta a köztársaság intézményeit.

„Megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Magyarország újjáépítése ugyanis nem kezdődhet úgy, hogy legfontosabb közjogi méltósága ugyanaz az ember marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában (...) Sulyok Tamás alkotmánybíróként, az Alkotmánybíróság elnökeként, majd köztársasági elnökként végig részese, sőt legnagyobb szurkolója volt annak a folyamatnak, amely lépésről lépésre lebontotta Magyarországon a demokráciát és a jogállamot” – emelte ki a beszédben a miniszterelnök. Magyar azt is bejelentette:

„az új köztársasági elnököt az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre a magyar országgyűlés választja meg, várhatóan még nyáron”.

Fotó: Németh Dániel/444

Az alaptörvény-módosítással kapcsolatos további fontos miniszterelnöki bejelentések:

Helyreállítják az Alkotmánybíróság függetlenségét, és visszaadják „mindazokat a jogköreit, amelyeket az Orbán-rendszer elvett tőle... Megadjuk az alkotmánybíráknak a jogot, hogy saját vezetőik kiválasztásában meghatározó szerepet töltsenek be”. Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnöke 9 év helyett 6 évre kap megbízatást szintén újraválasztás nélkül. A bírák jogot kapnak a vezetőik visszahívásának kezdeményezésére, és fontos szerepük lesz az új bírósági vezetők kinevezésében. Tovább szűkítik a sarkalatos törvények körét, mert „a magyar emberek felhatalmazása arra szól, hogy kormányozzunk, és ugyanilyen felhatalmazást kell majd kapnia azoknak is, akik egyszer utánunk vezetik ezt az országot”. Létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb három cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját. Megszüntetik a Költségvetési Tanács költségvetési vétójogát és „kivezetjük az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait”. Megszüntetik a vármegye és főispán elnevezéseket.

Magyar Péter már a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy még a héten, de legkésőbb jövő hét elején benyújtják a végleges alaptörvény-módosító törvényjavaslatot. Akkor többek között arról beszélt, hogy