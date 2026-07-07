Botswana, Paraguay és Niger is eszébe jutott az ellenzéknek az alaptörvény módosításáról

„A Fidesz-KDNP 16 év alatt sem csinált olyat, mint önök 50 nap alatt” - így érvelt az alaptörvény 17. módosítása ellen a fideszes Szűcs Gábor, és ezzel nagyjából össze is foglaltuk, milyen erkölcsi piedesztálról próbálta meg a kormányról ellenzékbe szorult pártkoalíció támadni a tervezett változásokat.
A kormány szombaton nyújtotta be a parlamentnek az alaptörvény 17. módosítását, a törvényjavaslat értelmében egyebek mellett
És miután szombaton Magyar Péter benyújtotta a javaslatot, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt hétfőn délelőtt 10 órakor megfejelte egy sürgősségi javaslattal, hogy kedden már általános vitát tartsanak róla, ami indoklása szerint „a javaslat mielőbbi elfogadása miatt szükséges”.
A vita dinamikája nagyjából a következő volt: az ellenzéki pártok (Fidesz, KDNP, Mi Hazánk) különféle irányokból magyarázták, miért a jogállamiság és a demokrácia lebontása az alaptörvény módosítása, a kormánypárt (Tisza) képviselői pedig erre reagálva azzal érveltek, hogy hát a jogállamiságot és a demokráciát a Fidesz és a KDNP bontotta le 16 év alatt.
Nézzünk néhány szó szerinti idézetet az ellenzéktől:
„Addig van demokrácia Magyarországon, amíg a választópolgárok döntik el, ki ülhet a parlamentben. Nem lehet a demokráciára hivatkozni, hiszen szűkítik a demokratikus szabályokat ezzel a szabályozással . Elfogadhatatlan és példátlan ez a korlátozás, egyetlen európai, jogállami példát sem tudnának hozni hasonlóra.” (Gulyás Gergely, a Fidesz vezérszónoka)
„Orwelli világ, amiben vagyunk, amikor valaki azt mondja, úgy erősíti meg a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat, hogy akik ott ülnek ezekben a tisztségekben, azokat eltakarítják, és majd önök kineveznek új embereket. Ez az ellensúlyok meggyengítése, nem a megerősítése. Sulyok Tamás nem valamelyik pártból jött, de Magyar Péter azt mondta, az új köztársasági elnök jöhet a Tiszából vagy akár a kormányból is.” (Rétvári Bence, KDNP)
„Jogállamisági szempontból Isten hozott mindenkit a Kubai Szocialista Köztársaságban. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek az elmúlt száz évben egyetlen nyugati demokráciában sem jelentek meg. A harmadik világ egyes országaiban találunk példákat, de ott is megkérdőjelezhető körülmények között. Magyarország olyan illusztris klubba lép be jogállamisági szempontból az alaptörvény-módosítással, mint a Fülöp-szigetek, Botswana és Paraguay.” (Juhász Hajnalka, KDNP)
„Jogállamot nem lehet helyreállítani nem jogállami eszközökkel, demokráciát nem lehet helyreállítani diktatúrával.” (Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője)
És néhány a kormánypárti politikusoktól:
„Az alaptörvény tizenhetedik módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen.” (Görög Márta igazságügyi miniszter)
„Az elmúlt négy ciklusban nem a kétharmados többség volt az igazi gond, hanem az, ahogy azzal nemcsak éltek, hanem visszaéltek. Készült egy senki által nem támogatott alaptörvény, és került egy báb a köztársasági elnöki pozícióba.” (Melléthei-Barna Márton, a Tisza vezérszónoka)
„Április 12. egy jogállami forradalom volt, az emberek tudták, hogy mire szavaznak, ismertek voltak a vállalásaink, egyik lényeges üzenetünk volt a társadalmi részvételiség biztosítása és a demokratikus jogállam helyreállítása.” (Jakab Zsuzsanna, Tisza)
Az ellenzéki érvek közt felbukkantak még olyanok, miszerint
Az ellenzéki képviselők egyébként jóformán minden, az alaptörvénybe bekerülő módosítást sérelmeztek, ezt jó sokszor el is mondták, míg a kormánypárti politikusok rendre azzal érveltek, hogy kétharmados felhatalmazást kaptak a választópolgároktól az előző rendszer lebontására.
Az alaptörvény módosításához kétharmados többség kell, vagyis ahogy azt egyébként az elmúlt 16 évben jócskán megszokhattuk, a mai napon hosszú órákon át zajló vita sok vizet a javaslat megszavazásakor nem fog zavarni, ha egy kétharmados kormány alaptörvényt akar módosítani, akkor azt módosítani is fogja, hiába tiltakozik ez ellen a parlamentben szintén választópolgárok akaratából ülő többi párt.
Ennek megfelelő volt egy idő után a vita iránti érdeklődés is az Országházban, 14 óra 50 perckor, Orbán Balázs felszólalása alatt nagyjából a képviselők fele már másfelé kóborolt.
Az alkotmánymódosításról várhatóan jövő kedden szavaz majd a T. Ház.