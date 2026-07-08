Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából

A közmédia átmeneti vezetése a hírcsatornának hívott propagandacsatorna M1 átmeneti leállítása, majd filmekkel újraindítása és a Kossuth rádió hírszolgáltatásának leállítása mellett – a Kossuthon a Bartók rádió adása hallgatható – számos felmentésről is döntött az elmúlt két napban. Az elsők között az MTVA felső vezetőit, illetve az Orbán-rendszert nyíltan kiszolgáló munkatársakat mentik fel elsőként.

A Telex úgy tudja, hogy ennek a folyamatnak a részeként felmentették a Magyar Péterrel az április 12-i választás után interjúkat készítő Csete Beátát és Kakuk L. Tamást – abban az adásban élhettük át azt a szürreális pillanatot, hogy amikor Magyar arról beszélt: az EU-forrásokból „nem lombkorona nélküli lombkoronasétányokat készítenek”, a műsorvezető visszakérdezett, hogy akkor mégis mit –, illetve a Kossuth rádión korábban a péntek reggeli Orbán-interjúkat készítő Törőcsik Zsoltot. A lap arról is ír, hogy több forrás szerint ugyancsak menesztették Kárász Róbertet, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját, aki a kérdésükre nem kommentálta ezt a hírt.

Kedden délután az évek óta propagandát mantrázó Radnai Csaba – vélhetően őt is felmentették azóta a munkavégzés alól – a híradóban felolvasta az új vezetők érkezéséről szóló közleményt, többek között azt, hogy „feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen”.

Nem sokkal később elsötétedett az M1, és a fekete háttéren fehérrel a következő szöveg jelent meg: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”