Már kedden elfogadhatja a parlament az Alaptörvény-módosítást

Ismét rendkívüli ülés összehívását kérte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszer, aminek egyik indoka, hogy más javaslatok mellett tárgyalhassanak a 17. Alaptörvény-módosításról is, és mielőbb elfogadják azt.
A rendkívüli ülést szokás szerint hétfőn és kedden tartják, a szavazás kedden várható. Ezzel a módosítással rúgják ki Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki ugyan megteheti, hogy nem írja alá a módosítást, de akkor a jelenleg ismert forgatókönyv szerint megfosztási eljárást indítanak ellene. Ezt kétharmados döntéssel lehet megtenni, és a szavazás pillanatától az elnök nem gyakorolhatja jogköreit. Helyére belép a házelnök, Forsthoffer Ágnes, aki aláírja a módosítást, és akkor szűnik meg Sulyok mandátuma.
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult a tervezett eltávolítása miatt, a testület tárgyalt vele és a kormány több tagjával is. Magyar Péter utána arról beszélt, nem kifogásolták a módosítást.
A Fidesz tiltakozik, önkényről, a demokrácia végéről és a jogállam korlátozásáról beszél, és közölte, nem vesznek részt a szavazáson. Az Alaptörvény-módosítás általános vitája több mint 10 órán át tartott kedden a parlamentben.
A benyújtott alkotmánymódosítással a köztársasági elnök megbízatása egyszerűen megszűnik, ezzel a jelek szerint minden jogászkodás meddővé válik, még akkor is, ha Sulyok nem írja alá az őt kirúgó törvényt. Jogvédők szerint a tisztességes eljáráshoz, bár megérdemli sorsát, Sulyoknak is joga lenne.
Sok döntést hoztak.
Ezen kívül Rákosi, Mussolini és az ÁVH is.
Az igazságügyi miniszter este 10 előtt mondta a zárszót. A Fidesz bejelentette, hogy a szavazást bojkottálják, a részletes vitában sem vesznek részt.