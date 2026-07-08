Már kedden elfogadhatja a parlament az Alaptörvény-módosítást

Ismét rendkívüli ülés összehívását kérte Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszer, aminek egyik indoka, hogy más javaslatok mellett tárgyalhassanak a 17. Alaptörvény-módosításról is, és mielőbb elfogadják azt.

Fotó: Németh Dániel/444

A rendkívüli ülést szokás szerint hétfőn és kedden tartják, a szavazás kedden várható. Ezzel a módosítással rúgják ki Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki ugyan megteheti, hogy nem írja alá a módosítást, de akkor a jelenleg ismert forgatókönyv szerint megfosztási eljárást indítanak ellene. Ezt kétharmados döntéssel lehet megtenni, és a szavazás pillanatától az elnök nem gyakorolhatja jogköreit. Helyére belép a házelnök, Forsthoffer Ágnes, aki aláírja a módosítást, és akkor szűnik meg Sulyok mandátuma.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult a tervezett eltávolítása miatt, a testület tárgyalt vele és a kormány több tagjával is. Magyar Péter utána arról beszélt, nem kifogásolták a módosítást.

A Fidesz tiltakozik, önkényről, a demokrácia végéről és a jogállam korlátozásáról beszél, és közölte, nem vesznek részt a szavazáson. Az Alaptörvény-módosítás általános vitája több mint 10 órán át tartott kedden a parlamentben.