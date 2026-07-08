Szakács István-ügy: a Belügyminisztérium szűkszavú közleményben mutogat az ügyészségre

„A sajtóban a mai napon megjelent hírekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. A rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a jogszabályoknak megfelelően jár el”

– ezt a közleményt adta ki szerda délután a Belügyminisztérium. Az „ismert aktivista” és a „ma megjelent hírek” rövid keretbe helyezése: a győri (ex?)megafonos Szakács Istvánt szerda reggel saját beszámolója szerint rendőrök ébresztették, majd vitték el kihallgatásra. Szakács szerint „terrorcselekményre alkalmas eszközt kerestek” nála, és közölték, hogy „valamiféle terrormittudoménmivel vagyok meggyanúsítva”.





Természetesen már napközben megkerestük a rendőrséget, hogy pontosan milyen nyomozati cselekmény is zajlott Szakáccsal szemben. Az Országos Rendőr-főkapitányság azonban az e-mailünkre csak ennyit válaszolt: „Elektronikus úton érkezett alábbi megkeresésére válaszolva ezúton tájékoztatjuk, hogy kérdésére – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében – adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban válaszolni.”

A belügyminisztériumi közlemény után az vádhatósághoz, a Legfőbb Ügyészséghez és a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordultunk, hogy megtudjuk, a mai akcióban milyen szerepe volt az ügyészségnek, a nyomozóhatósággal milyen egyeztetéseket folytattak a reggeli rendőri akció előtt, illetve pontosan miért, milyen gyanúval indult az eljárás. Ha kapunk választ, frissítjük a cikket.