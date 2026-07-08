Trump: Az iráni tűzszünetnek vége

„Szerintem vége” – mondta Donald Trump amerikai elnök, amikor az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetről kérdezték, miután az amerikai hadsereg iráni célpontokra lőtt válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg.

Az elnök Mark Rutte NATO-főtitkár mellett ülve arról beszélt, hogy nem akar többé a „beteg, agresszív” iráni vezetéssel beszélni. „Csak időpazarlás velük foglalkozni, hazugok” – mondta az elnök a Törökországi NATO-csúcson.

Fotó: FILIP SINGER/AFP

A tűzszünetről június közepén állapodott meg az Egyesült Államok és Irán egy javarészt általánosságokat tartalmazó megállapodás keretei között. Akkor arról volt szó, hogy hatvan napra szüntetik meg a harcokat, ezzel előkészítve egy állandó tűzszünetet, és lehetővé téve a Hormuzi-szoros megnyitását. A megállapodás után Irán többször is panaszkodott, amiért az általa támogatott libanoni Hezbollah és Izrael továbbra is folytatták a harcokat. Végül Izraeli instabil megállapodást kötött a libanoni csoporttal, de Irán és az Egyesült Államok is megsértette a közös megállapodást, amikor június végén dróntámadást és légicsapást mértek egymásra.

Magyar idő szerint kedd reggel iráni célpontok ellen hajtott végre „erőteljes válaszcsapásokat” az amerikai haderő. A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs jelentése szerint nyolcvan célpontot támadtak, válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. A támadott célpontok között parancsnoki központ, kisebb hajók és rakétakilövő állások is voltak.

Kedden Szaúd-Arábia és Bahrein két hajó elleni iráni támadást ítélt el hivatalosan, miután találat ért egy szaúdi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert. Irán kedden hivatalosan közölte az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a Hormuzi-szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti.

„A Hormuzi-szoros vizei részben egybeesnek az Iráni Iszlám Köztársaság felségvizével” – olvasható a dokumentumban, amely szerint a nemzetközi jog alapján egy ország szuverenitást élvez és joghatóságot gyakorol a saját területéhez tartozó tengerszakasz felett. A bejelentésből nem derül ki, hogy Teherán a Hormuzi-szoros mely részeire vonatkozóan jelentett be igényt. (via BBC)