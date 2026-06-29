Az Egyesült Államok és Irán újra megállapodott a támadások leállításáról

Irán és az Egyesült Államok megállapodott arról, hogy leállítják a legutóbbi támadásokat, és újraindítják a Hormuzi-szorosról, valamint a háború lezárásáról szóló tárgyalásokat – írja a Reuters egy amerikai tisztviselőre hivatkozva.

A lépés esélyt adhat a június 17-én kötött ideiglenes megállapodás megmentésére, amit az elmúlt napok kölcsönös támadásai sodortak veszélybe.

A mostani megállapodás értelmében folytatódhatnak a tárgyalások a 14 pontos memorandum részleteiről. Ennek célja az volt, hogy leállítsa a február végén kezdődött harcokat, újranyissa a Hormuzi-szorost, és lehetővé tegye az egyeztetéseket többek között Irán nukleáris programjáról. Bár Svájcban már tartottak egy tárgyalási fordulót, Washington pedig bizonyos szankciókat is felfüggesztett, a harcok azóta újra fellángoltak.

Csütörtökön egy iráni lövedék eltalált egy teherhajót a Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Államok és Irán azóta egymást vádolja a tűzszünet megsértésével. Irán vasárnap hajnalban rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai célpontokat Kuvaitban és Bahreinben, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette Teheránt. Trump azt írta, eljöhet a pont, amikor az Egyesült Államok katonai erővel fejezi be, amit elkezdett, és ebben az esetben az Iráni Iszlám Köztársaság „többé nem fog létezni”.

Az amerikai tisztviselő szerint egyelőre mindkét fél visszalép a támadásoktól, a hajók pedig ismét szabadon közlekedhetnek a Hormuzi-szorosban. Az Axios úgy tudja, a tárgyalások kedden Katarban folytatódhatnak.