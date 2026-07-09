Megszüntették a nyomozást a kecskeméti katonai reptérről eltűnt MIG–29-es alkatrészek ügyében

Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MIG–29-es alkatrészek ügyében – tudta meg a Blikk a rendőrségtől.

Fotó: Olvasónk

2025 augusztusában jutottak be ismeretlenek a kecskeméti katonai repülőtérre, és ellopták a MIG-29-esek orrkúpjai alatt lévő lokátortér alkatrészeit. Akkori információk szerint úgy tűnt, a tolvajok célirányosan törtek be a bázisra, valószínűleg megrendelésre dolgoztak, de az már akkor is izgalmas kérdés volt, hogy kinek kellenek a MIG-29 lokátoralkatrészei: bár Magyarországon már nem használja őket a hadsereg, több volt szocialista államban repülnek (pl. Oroszország, Ukrajna, Kuba, Bulgária stb.)

A történtek után megerősítették a kecskeméti katonai repülőtér őrzését, a honvédelmi minisztérium belső vizsgálatot és nyomozást indított.