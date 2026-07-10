A Világi Oszkárhoz köthető ferencvárosi lőtér szerint nekik nem mondtak fel, minden megy tovább, ahogy eddig

A hírekben megjelent valótlan állításoknak és politikai TikTok-nyilatkozatoknak nevezi a ferencvárosi MÁV–Aszódi telepen működő lőtér azt, hogy felmondták volna a bérleti szerződésüket. A 24.hu által észrevett Facebook-posztjuk szerint a tegnapi politikus bejelentésekkel ellentétben „a MÁV Zrt. bérbeadótól semmilyen felmondás a lőtér területének bérlőjéhez ezidáig hivatalosan nem érkezett. A lőtér zavartalanul működik, fogadja a vendégeit és a szerződéses partnereit”.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester csütörtökön jelentette be, Vitézy Dávid közlekedési minisztertől azt a tájékoztatást kapta: „a MÁV-nak és neki eljuttatott levelem nyomán a MÁV végre felmondta a MÁV - Aszódi telepen lévő lőtér bérleti szerződését”. Még szintén tegnap a szociális és családügyi miniszter is arról posztolt, hogy „a tulajdonos végre felmondta a lőtér szerződését, így a lakók július 31. után visszakapják a nyugalmukat”.

A B-Pro lőtér a facebookos nyilatkozatában azt állítja: semmilyen jogszabálysértést nem követett el, a lőterekre vonatkozó összes szabályt betartja, és a lövészetek során betartatja, „minden ezzel ellenkező állítás valótlan tartalmú”. Hozzáteszik, hogy a lőtér felügyeletét ellátó BRFK sem jelzett semmilyen problémát a működéssel kapcsolatban a B-Pro Bellators Sportegyesületnek, illetve hogy „a lőtér a zajterhelést folyamatosan ellenőrzi, amely elmarad az iparterületen (Ferencvárosi pályaudvar) engedélyezett mértéktől. Soha semmilyen ezzel ellenkező állítás vagy vád nem került bizonyításra.” Emellett felszólítják a kormányt, hogy az „ne folytasson jogellenes, egyoldalú büntetőhadjáratot egy szabályosan működő létesítmény ellen”.

Baranyi szerint ezzel szemben a helyzet az, hogy a lőtér tulajdonosa minden önkormányzati rendelkezést és egyéb szabályt megszegve mindennap hatalmas zajterheléssel járó lőgyakorlatokat végzett, ami nemcsak hangos, de idegileg is megterhelő a lakosoknak. A 24.hu idézi a MÁV Pályaműködtetési Zrt. állásfoglalását, is, a vasúti cég nyilatkozata szerint a szerződés lehetőséget ad az azonnali felmondásra, és azt „nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni”.

A B-Pro Bellators Sport- és Szabadidő Egyesület egy gyömrői címre bejegyezett, 2021-ben alapított civil szervezet. A lőtér honlapja viszont említ egy bizonyos B-PRO Kft.-t is, szintén gyömrői címmel. Az Opten cégadatai szerint ez a teljes nevén B-Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek hívott társaság 2024 áprilisa óta az Inrimas Kft. tulajdonában áll, ami pedig egy közbeiktatott cégen keresztül a NER-hez szorosan kötődő, a dunaszerdahelyi és a győri focicsapatban egyaránt tulajdonos, a MOL vezérigazgató-helyettesi posztját betöltő Világi Oszkár érdekeltségébe tartozik (a HVG itt írt erről bővebben idén februárban).