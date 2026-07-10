Az első félév végére normalizálódott a magyarországi üzemanyag-tartalék mennyisége

Június 30-án 82 napra elegendő volt Magyarország kőolaj- és kőolajtermék-készlete a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség pénteken frissített adatbázisa szerint. Az elmúlt hónapokban, mint a linken lévő adatsorból is látszik, igen nagy hullámvasúton mozgott a biztonsági készletek úgynevezett mobil mennyisége.

Március végén történelmi mélypontot jelentő szintre csökkent a tartalék, csupán 44 napra volt elég a tartalék. Ahhoz akkor minden bizonnyal hozzájárult, hogy az autósok abban a hónapban megrohamozták a benzinkutakat, miután a február végén kirobbant iráni háború miatt bekövetkezett világpiaci üzemanyagár-robbanás hatására a magyar kormány árstopot vezetett be. Áprilisban már javult, májusban a gázolajtartalékok terén ismét romlott, míg júniusban minden téren jelentősen javult a helyzet.

Igaz, mint az ábrán látható, a korábbi biztonságitartalék-szintek még nem álltak vissza. A készletnapok száma most 82, ami az elmúlt négy hónap legmagasabb értéke. Csakhogy előtte 2003 márciusáig visszamenőleg nem volt soha 90 alatt, és még akkor is elérte a 84-et.