Egy adminisztrációs hibát hittek lopásnak a kecskeméti katonai repülőtéren

Miután tavaly nyáron arról jelentek meg hírek, hogy ismeretlenek bejutottak a kecskeméti katonai repülőtérre, és ellopták a MIG-29-esek orrkúpjai alatt lévő lokátortér alkatrészeit, Ruszin-Szendi Romulusz még kritizálta az akkori honvédelmi vezetést, amikor azt arról beszélt, hogy az ellopott alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Miután honvédelmi miniszter lett, belső vizsgálatot ígért az ügyben.

Azonban a rendőrség a héten bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MIG–29-es alkatrészek ügyében. Pénteken pedig Ruszin-Szendi Romulusz közölte, hogy a belső vizsgálat szerint valójában nem történt lopás. „Egy teljes MiG–29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban, jogszerűen megtörtént, és az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként kezeltek. A mi belső vizsgálatunk is egyértelművé tette, hogy nem történt lopás, hanem a probléma a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája volt” - írta Ruszin-Szendi.

A miniszter elfogadhatatlannak tartja a mulasztást, ezért a hibáért felelős vezetőt eltávolították. Ruszin-Szendi szerint az értékesítés ténye és a belső vizsgálat megállapításai már korábban is ismertek voltak, ezért nem érti, hogy az előző minisztériumi vezetés miért nem tájékoztatta erről a magyar társadalmat. „A hibák eltitkolása soha nem megoldás. A felelős vezetés ismérve az, hogy szembenéz a valósággal, vállalja a felelősséget, levonja a konzekvenciákat és őszintén tájékoztatja a magyar embereket”- írta a miniszter.