Emléktáblát kapott Rogán Antal munkássága a szociális és családügyi minisztertől

Van egy latin mondás, miszerint a Tarpeii-szikla közel van a Capitoliumhoz (Arx tarpeia Capitoli proxima), ami arra figyelmeztet, hogy a társadalmi vagy politikai bukás gyorsan bekövetkezhet. A rómaiak ugyanis erről a 25 méter magas szikláról lökték le az árulókat, a hamis esküt tevőket és a gyilkosokat. Számos konzul itt végezte.

Hasonló gesztust tett Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, amikor péntek délután emléktáblát avatott a minisztériuma épületében korábban működő Miniszterelnöki Kabinetirodának, amit Rogán Antal működtetett. A táblán a következő figyelmeztető szöveg olvasható:

„Korábban ebből az épületből irányították az Orbán-kormány gyűlöletpropagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja.”

Ezt az az épület, aminek a bejárásánál Magyar Péterék szivarszobát találtak. Addig 2024-ben elkészült épületről azután sem kerültek ki képek, hogy Rogán Antal propagandaminisztériuma 2015-ben beköltözött oda. A Karmalita mellett álló épület belülről stílusában inkább közelít a legelitebb kategóriába tartozó luxuslakások-luxusvillák vagy butikhotelek hangulatához, mint a bármilyen magas minőségű irodáéhoz vagy más középületéhez.