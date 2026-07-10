Új főszerkesztő kerül a 24.hu élére

Augusztus 1-jétől a 24.hu eddigi főszerkesztője, Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját a kiadó Central Médiacsoportnál. A lap főszerkesztői feladatait Bita Dániel veszi át, aki 2019 óta főszerkesztő-helyettes és a Közélet rovat vezetője. A cég közleménye szerint „meghatározó szerepet játszott a lap szakmai munkájának és napi működésének irányításában”. Az új főszerkesztő-helyettes Jankovics Márton lesz.

Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu/Adrián Zoltán / 24.hu

Pető Péter 2019-ben került 24.hu élére. A mostani váltás után új feladatkörében a vállalat digitális előfizetéses tartalomstratégiájáért, a 24 Extra további fejlesztéséért – a 24 Extrát a kiadó közleménye a Central digitális előfizetéses ernyőmárkájának nevezi –, valamint a News portfólió tartalmi és üzleti eredményeiért felel majd. A cég közleménye szerint emellett továbbra is aktívan részt vesz a 24 Extra tartalmainak készítésében: cikkeket és hírleveleket ír, valamint podcastokban is szerepel.

A 444 tegnap jelentette be, hogy szintén augusztus 1-jén főszerkesztőt vált: az alapító főszerkesztőnk, Uj Péter más fontos beosztásba helyezi magát érdemei maradéktalan elismerése mellett, helyébe Munk Vera lép. UP elköszönő szövegét itt, Vera beköszönését pedig itt olvashatjátok, és ezen a linken nézhető meg a tegnap esti élő adásunk kettejükkel.