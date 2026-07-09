Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.
Munk Vera lesz a 444 új főszerkesztője. Én meg – érdemeim maradéktalan elismerése mellett – más, fontos beosztásba helyezem magam. Továbbra is kulcsszerepet kívánok játszani saját szakmai fejlődésemben.
Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben. Ruff Bálint válaszában arról beszélt: az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.
Az Orbán-kormány által okozott pusztítás mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással, mondta Magyar Péter a parlamentben. Az ellenzék a demokratikus működést kérte számon.
Míg tavaly voltak akik szorongva vagy félve jöttek ki, a résztvevők idén már sokkal felszabadultabban tudták élvezni a felvonulást, még a hőségriadó ellenére is. A menetelőket többek között arról kérdeztük, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról.
Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Mindeközben hazai szempontból fontos fejlemény, hogy már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban.