Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

Bemutatkozom, augusztustól én vagyok a 444 új főszerkesztője

Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.