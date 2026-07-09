Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

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video 444 főszerkesztő Uj Péter munk veronika
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Bemutatkozom, augusztustól én vagyok a 444 új főszerkesztője

Kívülről jövök, de nem kívülállóként, és nem újraírni, hanem megerősíteni jöttem a 444-et. Augusztustól veszem át az irányítást, UP pedig nem megy sehova. Arról írok, mit hozok magammal és hogy hiába változik minden, a jó újságírás feladata ugyanaz.

Munk Veronika
szolgálati közlemény

Ezt még megírom, aztán maradok*

Munk Vera lesz a 444 új főszerkesztője. Én meg – érdemeim maradéktalan elismerése mellett – más, fontos beosztásba helyezem magam. Továbbra is kulcsszerepet kívánok játszani saját szakmai fejlődésemben.

Uj Péter
szolgálati közlemény
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