Adatvédelmi aggályok miatt leállította új AI-képgenerátorát a Meta

A Meta megszünteti a héten bevezetett Muse Image AI nevű mesterségesintelligencia-funkcióját, ami lehetővé tette, hogy a felhasználók nyilvános Instagram-fiókokban közzétett fotók felhasználásával generáljanak képeket. A vállalat azután vonta vissza a fejlesztést, hogy az komoly adatvédelmi bírálatokat váltott ki – írja a Guardian.

„Az volt a célunk, hogy hasznos kreatív eszközt adjunk az emberek kezébe, és lehetőséget biztosítsunk számukra annak eldöntésére, hogy nyilvános tartalmaikat felhasználhatják-e ilyen módon”

– közölte a Meta. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a funkció „nem érte el a célját”, ezért már nem elérhető.

A fejlesztés elsősorban azért váltott ki felháborodást a közösségi médiában és az adatvédelmi szervezetek körében, mert a nyilvános fiókkal rendelkező felhasználókat alapértelmezetten bevonták a rendszerbe. A színészeket képviselő SAG-AFTRA szakszervezet arra kérte tagjait és valamennyi Instagram-felhasználót, hogy „tegyenek lépéseket képmásuk védelme érdekében”.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A szakszervezet szerint „elfogadhatatlan” minden olyan megoldás, ami nem világos, jól látható és kifejezett beleegyezéshez köti az Instagram-felhasználók képeinek ilyen jellegű felhasználását. Úgy fogalmaztak, hogy a Meta teljesen félreértette, miként viszonyul a közvélemény az ilyen technológiákban rejlő veszélyekhez és károkhoz.

Thorin Klosowski, az Electronic Frontier Foundation adatvédelmi szakértője szerint az ilyen funkciókat csak a felhasználók kifejezett hozzájárulásával lenne szabad bekapcsolni. „Ez a felhasználók által évek óta nyilvánosan közzétett fotók teljesen újfajta felhasználása, amire aligha gondolt bárki, amikor regisztrált az Instagramra” – mondta korábban a Guardiannek.

A SAG-AFTRA üdvözölte a döntést. „Mivel a beleegyezés nélkül készített digitális másolatok veszélyei mindenki előtt ismertek, nem volt bölcs döntés olyan funkciót bevezetni, ami erre ösztönözhetett. Üdvözöljük, hogy megszüntették. Ez volt a felelős lépés” – közölte a szakszervezet szóvivője.