Visszatérnek a hírek a Kossuth Rádióra, fokozatosan indítja újra hírszolgáltatását az MTVA

Szombat este közleményben jelentette be az MTVA, hogy hogyan tervezik újraindítani a hírszolgáltatást a felületeiken. Van, ahol ez már meg is kezdődött: mi is beszámoltunk róla, hogy az M1 tévécsatornán a filmek alatt, a képernyő alján futó sávban voltak ma már olvashatóak a hírek. Az esti közleményből az derült még ki, hogy az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

Kiderült az is, hogy a Kossuth Rádió a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza, de változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzétesznek, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak.

Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon. A Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztály közleménye a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír-újraindítási folyamatokról.

Emellett a zenei és internetes adók, azaz a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.

Az pedig, hogy a hirado.hu-n majd hogy és mikor indul újra a hírszolgáltatás, később fogják bejelenteni.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kiadta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit, és „az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra.”