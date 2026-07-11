A képernyő alján futó hírsávban indult újra részlegesen a hírszolgáltatás az M1-en

Szombaton részlegesen újraindult a hírszolgáltatás az M1-en: az engedélyezett műsorok alatt az új vezetés egy képernyő alján futó hírsávban közöl információkat – írja a Telex. A lap szerint ebben a formában szombat hajnali öt órától jelentek meg újra hírek a közmédia fő csatornájának számító M1-en.

Az MTVA-nál kedden foglalta el helyét az új, ideiglenes vezetés, ami után nemcsak ott dolgozókat mentettek fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól, de a műsorszolgáltatást is felfüggesztették.

Így néz ki most az M1. Fotó: MTVA

Nem sokkal azután, hogy az évek óta propagandát mantrázó Radnai Csaba az M1 híradójában felolvasta az új vezetők érkezéséről szóló közleményt, elsötétült az M1, majd hosszú órákig egy üzenetet lehetett olvasni a képernyőn arról, hogy a közmédia hosszú évekig hazudott, és hogy ezért bocsánatot kérnek. Ezzel egy időben leállt a Hirado.hu is, ahol ugyanez a közlemény fogadta a látogatókat, a Kossuth rádió pedig kizárólag zenét sugárzott.

Az MTVA fő hírcsatornáján kedden este – nagyon szimbolikusan 1956-ra utalva – 19:56-kor indították újra a műsorszolgáltatást, de nem a megszokott formában. Szintén nagyon szimbolikusan A tanúval indult újra az adás az M1-en, azóta pedig csak a legnagyobb magyar filmeket vetítik.

A Tisza Párt a választási programjában vállalta, hogy megszünteti a politikai propagandát, visszaállítja a közmédia szabadságát és pártpolitikától való függetlenségét. Azt is megígérték, hogy a kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a közmédia hírsugárzását, és csak azután indítják újra, miután megteremtették a független, objektív hírszolgáltatás feltételeit. Az új parlament végül június végén fogadta el azt a törvényt, ami alapján átalakul a közmédia.

Az átmeneti időszakban Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el, a hírigazgatóságért Bodacz Balázs, a Kossuth Rádióért Kerényi György, az online igazgatóságért pedig Mészáros Zsófia, a régi Index egykori főszerkesztője, a 444 korábbi vezető szerkesztője felel.