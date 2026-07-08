Hírmentes, agypihentető napoknak néz elébe a közmédia

Aki egy jó kis információdús híradóra vágyott volna szerda reggel, és emiatt bekapcsolta az M1-et, nagyot csodálkozhatott, reggel hétkor ugyanis a közmédia fő hírcsatornáján Koltai Róbert Sose halunk meg című filmjét lehetett nézni, közvetlenül utána pedig a Régi idők focija indult el. Hogy mi következik utána, az meglepetés, olyan, mint karácsonykor az ajándékbontogatás.

Az MTVA-nál kedden foglalta el helyét az új, ideiglenes vezetés, ami után nemcsak ott dolgozókat mentettek fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól, de a műsorszolgáltatást is felfüggesztették.

Nem sokkal azután, hogy az évek óta propagandát mantrázó Radnai Csaba az M1 híradójában felolvasta az új vezetők érkezéséről szóló közleményt, és elmondta, hogy „feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen”, elsötétült az M1, majd hosszú órákig csak az alábbit lehetett olvasni a képernyőn:

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Ezzel a lendülettel elsötétült a hirado.hu is, ahol azóta is csak a fenti szöveg olvasható, és a Kossuth Rádió adása is leállt, ahol továbbra is a Bartók Rádió műsorát lehet csak hallgatni.

Az MTVA fő hírcsatornáján kedden este – nagyon szimbolikusan 1956-ra utalva – 19:56-kor indították újra a műsorszolgáltatást, de nem a megszokott formában. Szintén nagyon szimbolikusan A tanúval indult újra az adás az M1-en, majd Gothár Péter 1982-es Megáll az idő című filmjét vetítették.

Így aki szeretné régi magyar filmek nézésével tölteni az idejét, gyorsan kapcsolja be az M1-et és maradjon is ott. Bár arról, hogy meddig élvezhetjük ezt a szolgáltatást, pontos információ egyelőre nincs. A Telex értesülései szerint elvileg egy héten belül döntenek majd a részleges tévés hírszolgáltatás újraindításáról. Ennél egészen biztosan hosszabb ideig szünetel a Kossuth Rádió műsora, legalábbis az MTVA munkatársai között körbeküldött, a Telexhez is eljutott utasítás szerint a „saját műsorstruktúra legalább 2026. augusztus 15-ig szünetel”, de egy idő után „a rövid (2-5 perces) hírblokkok újraindulnak.”

A közmédiához tartozó többi tévécsatornán, így a Dunán, a Duna Worldön, az M2-n és az M5-ön továbbra is van adás, de ahogy a Telex is írja, a közéleti tartalmak szerkesztésekor azonban már a pártatlanság, tényszerűség és a szerkesztői szabadság sajtóetikai alapelveinek megfelelően kell eljárni. Az M4 Sport is változatlanul működik, de ezt eddig is az M1 hírszolgáltatási stúdiójától függetlenül állítottak elő.

A Tisza Párt a választási programjában vállalta, hogy megszünteti a politikai propagandát, visszaállítja a közmédia szabadságát és pártpolitikától való függetlenségét. Azt is megígérték, hogy a kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a közmédia hírsugárzását, és csak azután indítják újra, miután megteremtették a független, objektív hírszolgáltatás feltételeit.

Az új parlament végül június végén fogadta el azt a törvényt, ami alapján átalakul a közmédia. A törvénymódosítás megszünteti az MTVA-t és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t, és létrehozza a Független Közmédia Testületet, amibe – a legújabb, kétharmaddal elfogadott változat szerint – három tagot jelölnek a médiaszakmai szervezetek, akiket 2 évre választ a parlament, míg a maradék hat tag politikai jelölt lesz. A testület alá tartozik majd a két megszűnt intézmény helyett létrehozott Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az átalakított Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. Az új, módosult jogkörökkel működő Médiatanács héttagú lesz, hármat a kormánypárti képviselők, hármat az ellenzékiek jelölnek, az elnöki posztot megpályáztatják. Az átmenetért nem a kormány, hanem a parlament felel.

Az átmeneti időszakban Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el, a hírigazgatóságért Bodacz Balázs, a Kossuth Rádióért Kerényi György, az online igazgatóságért pedig Mészáros Zsófia, a régi Index egykori főszerkesztője, a 444 korábbi vezető szerkesztője felel.

Frissítés: A Régi idők focija után 9:44-kor indult el az egyik legcsodálatosabb magyar vígjáték, a Makk Károly rendezésében, 1954-ben készített Liliomfi, Darvas Iván és Krencsey Marianne főszereplésével.