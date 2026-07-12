Nem leszünk mosómedvegyarmat

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  • Mára bizonyított, hogy mosómedvék élnek egy Budapest környéki erdőben. Hogy honnan kerültek ide az Észak-Amerikában őshonos állatok, arról csak találgatások vannak, de a biológusok nem feltétlenül örülnek a megjelenésüknek.
  • Mennyien lehetnek az erdeinkben? Mi a baj a megjelenésükkel? Vajon nálunk is ugyanúgy elszaporodnak, mint Németországban?
  • Ezeket a kérdéseket beszéltük át szakértőkkel és mosómedvékkel.
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Mosómedvék élnek egy Budapest környéki erdőben

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