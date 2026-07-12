Új üzenettel frissült a hirado.hu címlapja

„Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük” – ez a felirat fogadja szombat óta a hirado.hu látogatóit.

A hirado.hu címlapja július 12-én 11 órakor Forrás: Hirado.hu

A hirado.hu kedden sötétült el. Szombatig ugyanazt a bocsánatkérő üzenetet lehetett olvasni címlapján, mint amit az M1 sugárzott kedden. A tévécsatornán azonban csak néhány órát állt az adás, utána filmekkel indult újra a műsorsugárzás. Szombat óta pedig üzenetsávokban közölt hírek is megjelennek bizonyos műsorok alatt a csatornán.

Az MTVA szombat esti közleményében jelentette be, hogyan tervezik újraindítani a hírszolgáltatást a felületeiken. Az M1 élő stúdióműsorai, valamint a közéleti és politikai háttérműsorai az átalakítás következő lépéseként indulnak majd el. A Kossuth Rádió a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza, de július 11-től a Bartók Rádión már híreket is bemondanak. A hirado.hu újraindulásának körülményeit később jelentik be.

A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kiadta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit, és „az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra.”