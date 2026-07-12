Zelenszkij kezdeményezte Julija Szviridenko ukrán kormányfő menesztését

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását – írja az MTI. „Hálás vagyok Julijának a miniszterelnöként végzett világos, folyamatos és hatékony munkájáért, valamint az ukrán csapatban éveken át eltöltött eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel” – írta Zelenszkij az X-en.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Közölte azt is, hogy a rendvédelmi szervek élén is változtatásokat tervez.

Szviridenko 2025 júliusa óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki parlamenti képviselő szerint a menesztett miniszterelnököt valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezik ki.

„Ez azt jelenti, hogy távozni fog a kormányfői tisztségből, és átalakítják az egész kabinetet” – tette hozzá.

Zelenszkij szerint a személyzeti változtatásokra az ország új „politikai stratégiája” miatt van szükség. Mint írta, minden főbb külpolitikai irányvonalért egy tapasztalt szakember fog felelni. Az egyik ilyen fő területként az Egyesült Államokat említette, és a Patriot rakéták gyártásával kapcsolatos megállapodást, valamint az Európai Uniót és Kijev európai integrációs törekvését.