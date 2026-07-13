Fellángolt a harc a Hormuzi szorosban

A Homuzi szorosba, Omán partjai előtt haladó hajó július 12-én. Fotó: -/AFP

Vasárnap délutántól kezdve újra felpörgött az iráni háború. A hétvégi epizód azzal kezdődött, hogy Irán szonbaton bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi szorost, miután figyelmeztető lövést adtak le egy szerintük nem engedélyezett útvonalon haladó kereskedelmi hajóra. Vasárnap még egy hajót ért iráni tűz, mint kiderült egy indiai konténerszállítót, amelynek legénységét az omániak kimentették. Az első csapásokat ezután az ameriakaik mérték Iránra vasárnap délután, a Központi Parancsnokság posztja szerint azért, hogy „csökkentsék a képességeiket a Hormuzi szoroson szabadon átkelő civil és hadihajók támadására." A válaszcsapások nem maradtak el. A felek heves rakéta- és dróntüzet zúdítottak egymásra. Irán az Öböl-országokban található amerikai létesítményeket támadta. Például a béketárgyalásokon közvetítő Katarban. Az Emírségeket április óta nem érte támadás a háborúban.

A Központi Parancsnokság szóviviője szerint az amerikai repülők leszedtek egy iráni cirkálórakétát és egy harci drónt. Donald Trump elnök a Reutersnek telefonon annyit mondott, hogy „Jól elverjük őket." Az iráni média szerint Szirik és Bandar Abbasz kikötővárosok katonai létesítményeit rakétatámadás érte, a településeken robbanások voltak hallhatók.

Az iráni külügyminisztériuzm szerint az Irán és Omán közötti, a szoros tranzitútjainak biztosításáról szóló szombati tárgyalások azért zárultak eredménytelenül, mert az amerikai fél nyomást gyakorolt Ománra.

Donald Trump a múlt héten közölte, hogy a tűzsszünet a múlté, bár nyitva hagyta az ajtót a tárgyalások folytatása előtt. Mohammad Baker Kalidaf iráni főtárgyaló vasárnap arraól posztolt, hogy „az egyoldalú megállapodások kora lejárt. Megmondtuk: tartsa a szavát vagy fizesse meg az árát. A valóság bekopogtat."

(via Reuters)