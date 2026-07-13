Már az észak-koreai utcaseprők is túl drágák az oroszoknak

Az orosz gazdasági nehézségek nem csak az üzemanyagellátási zavarokban jelennek meg egyre inkább a mindennapokban: már a vendégmunkások fizetése is túl nagy terhet jelent a városoknak.

Oroszországban hagyományosan közép-ázsiai vendégmunkásokat alkalmaznak elsősorban, de az észak-koreai munkaerőre is van igény a hadseregen túl is. Mint azonban az orenburgi polgármester most elbeszélte, pénz már nem feltétlenül van rájuk.

A kazah határhoz közeli város vezetője arról panaszkodott a Meduza beszámolója szerint, hogy hiába szerettek volna észak-koreai vendégmunkásokat felvenni utcaseprőnek, az önkormányzat által kínált fizetés nem volt elég a számukra. Albert Jumagyilov azt mondta, hogy az észak-koreaiaknak havi 55 ezer rubelt (ez nagyjából 220 ezer forintnak felel meg) adtak volna, ők azonban ennyiért nem vállalták el a munkát, máshol ugyanis ennek a két-háromszorosát is megkeresik.

Fotó: KIM JAE-HWAN/AFP

Ezt ő felettébb sajnálatosnak tartja, a polgármester szerint ugyanis az észak-koreaiak rendkívül hatékonyan dolgoznak, úgy, „mint a robotok” - a város azonban nem tudja megfizetni őket. Orenburgban így inkább most Szenegálból jövő afrikai vendégmunkásokat alkalmaznak, most 31 szenegáli dolgozik utcaseprőként.

Oroszország 2018-ig évente több mint tízezer munkavállalási vízumot adott ki észak-koreai állampolgároknak, amíg az ENSZ szankciói meg nem tiltották az észak-koreai munkások külföldi alkalmazását. Az ukrajnai háború kezdete után aztán Oroszország ismét nagy számban kezdett észak-koreaiakat toborozni, akik gyakran diákvízummal léptek be az országba. A beszámoló szerint sokukat rabszolgaszerű körülmények között tartják, folyamatosan megfigyelik, és a fizetésükhöz is csak a hazatérésük után férhetnek hozzá.