Olyan súlyos az orosz üzemanyag-ellátási válság, hogy ideiglenesen felfüggesztették a dízelolaj exportját

Oroszország ideiglenesen felfüggesztette a dízelolaj exportját – jelentette be szerdán Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. A tilalmat azzal indokolta, hogy ez a lépés „lehetővé teszi a szállítások fokozását a belső piacra”. Szerdán az orosz kormány a dízelüzemanyag-gyártókra is kiterjesztette az ideiglenes exporttilalmat – ez a döntés nem érinti a kormányközi megállapodások keretében történő szállításokat –, vagyis mostantól az országban teljes körű dízelexport-tilalom lépett életbe minden piaci szereplő számára.

Benzinkút előtt kígyózó autósor Szentpéterváron, a háttérben egy, az ukrajnai orosz agresszióban harcoló katonát dicsőítő óriásplakát Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Oroszországban az egyre hevesebb és pontosabb, célzottan az olajipari infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt olyan válságossá vált az üzemanyag-ellátás, hogy arról már a Kreml hivatalosan is beszélni kénytelen. Novak a kormányülésen, amin részt vett Putyin elnök is, azt mondta, hogy mostanra „sikerült részben stabilizálni az üzemanyagpiacon kialakult, továbbra is nehéz helyzetet”. Az ellátási válság miatt egyébként mostanra egyre több benzinkúton tumultuózus jelenetek alakultak ki, az üzemanyagra órákat váró autósok konfliktusa többször verekedésig is fajult.

Az orosz miniszterelnök-helyettes annyit elismert, hogy az energetikai létesítmények ellen elkövetett, az orosz narratíva szerint „terrortámadások” miatt néhány finomító megrongálódott, és a benzin termelését vissza kellett fogni. Emiatt a kabinet további intézkedéseket is hozott, így például Oroszország már júliusban megkezdi az üzemanyagok importját is a helyzet enyhítése érdekében. A saját termelést azzal kívánják stabilizálni, hogy a finomítók a tervezett karbantartási munkákat későbbi időpontra halasztják. Emellett fokozzák az alacsonyabb minőségű üzemanyagok gyártását is.

Putyin közben azt hangsúlyozta, hogy az orosz energiarendszer nagy tartalékkal rendelkezik, „a tartalékkapacitásunk nagyon magas, az egyik legmagasabb a világon”. Szerinte Kijev célja, hogy „kárt okozzon az orosz gazdaságnak és nyugtalanságot keltsen a társadalomban, teljesíthetetlen feladat”. Elismerte ugyanakkor ő is, hogy Kijev igyekszik megzavarni a nyaralási szezont Oroszország déli részén, különösen a Krímben, az üzemanyag-ellátás területén jelentkező nehézségeket viszont „ideiglenes jellegűnek” nevezte.