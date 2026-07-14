Irán kilőtt két tankert, az amerikaiak újabb csapásokat mértek iráni célpontokra

Harmadik napja újra lövik egymást a felek az iráni háborúban. Az Egyesült Arab Emírségek szerint Irán két tankerhajót talált el hétfő éjszaka, a támadásban meghalt egy indiai tengerész, a legénység további nyolc tagja pedig megsebesült. Az Öböl-menti ország védelmi minisztériuma közleményben ítélte el az iráni támadást.

A csapást az Iráni Forradalmi Gárda is megerősítette. Azt írták, hogy azért lőtték ki a két hajót, mert nem reagáltak a felszólításaikra, kikapcsolták a navigációs rendszerüket és megpróbáltak áthaladni egy aknásított szakaszon. Az amerikaiakra utalva hozzátették, hogy „az agresszor ellenséggel történő együttműködés” csak a Hormuzi-szoros újranyitásának elhalasztásához és világszintű energiakrízishez vezet.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államok a felügyelete alá vonja a Hormuzi-szorost, és 20 százalékos sarcot szed be annak „őrizetéért”. Az iráni külügyminiszter közleményben reagált, és Trump szavait használva azt írta, hogy Irán marad a szoros „VÉDELMEZŐJE”.

Emberek a Hormuzi-szoros partján Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/via REUTERS

Trump hétfőn arról is beszélt, hogy az amerikai hadsereg „nagyon keményen” támadja Iránt, de elképzelhetőnek tartja a békemegállapodás megkötését. Az amerikai hadsereg központi parancsnokságának közleménye szerint hétfő éjszaka újabb csapásokat mértek iráni katonai célpontokra.

Az iráni állami média szerint válaszul az iráni hadsereg Kuvaitban található amerikai katonai célpontokat lőtt. (via BBC)