Kubatov Gábor már a Ferencváros ügyvezetője is

Kubatov Gábor egy Nyíri Zoltánnal közös képpel jelentette be, hogy közös megegyezéssel átveszi Nyíritől a Ferencváros ügyvezetői feladatait. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz volt alelnöke egyszerre lesz a Ferencváros elnöke és ügyvezetője.
Nyíri 2011 óta dolgozott a klubnál, elnöki tanácsadó, elnökségi tag, operatív igazgató, majd ügyvezető alelnök volt. Utóbbi pozícióra Kubatov ajánlotta 2018-ban.
Kubatov a Fidesz választási veresége óta nincs könnyű helyzetben. Miután nem került be az újraszabott Fidesz-frakcióba, 20 év után elvesztette a parlamenti mandátumát. A párt tisztújításán pedig az alelnöki pozícióját is bukta.
Kubatov 25 milliárd forintos Fradiváros nevű projektjét júniusban bepanaszolták az Állami Számvevőszéknél, a Ferencváros egyik távozó játékosa pedig júniusban azt nyilatkozta, hogy azért nem hosszabbítottak vele szerződést, mert a Fidesz veresége miatt üres a klub kasszája.
Kocsis Máté nem jelöltette magát az elnökségbe, helyére a főszponzor Magyar Telekomot vezető Rékasi Tibor került.
Az FTC-elnök Kubatov 25 milliárdos álmáról egy „visszaélések gyanúját felvető” közérdekű bejelentést kapott az ÁSZ. A rendőrség a megkeresésünkre annyit közölt, hogy vizsgálják a feljelentés tartalmát. A beruházást 2020-ra kellett volna befejezni, még most sincs kész.
„Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik” – mondta Stefan Gartenmann.