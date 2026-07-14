Kubatov Gábor már a Ferencváros ügyvezetője is

foci

Kubatov Gábor egy Nyíri Zoltánnal közös képpel jelentette be, hogy közös megegyezéssel átveszi Nyíritől a Ferencváros ügyvezetői feladatait. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz volt alelnöke egyszerre lesz a Ferencváros elnöke és ügyvezetője.

Nyíri 2011 óta dolgozott a klubnál, elnöki tanácsadó, elnökségi tag, operatív igazgató, majd ügyvezető alelnök volt. Utóbbi pozícióra Kubatov ajánlotta 2018-ban.

Kubatov Gábor
Fotó: Németh Dániel/444

Kubatov a Fidesz választási veresége óta nincs könnyű helyzetben. Miután nem került be az újraszabott Fidesz-frakcióba, 20 év után elvesztette a parlamenti mandátumát. A párt tisztújításán pedig az alelnöki pozícióját is bukta.

Kubatov 25 milliárd forintos Fradiváros nevű projektjét júniusban bepanaszolták az Állami Számvevőszéknél, a Ferencváros egyik távozó játékosa pedig júniusban azt nyilatkozta, hogy azért nem hosszabbítottak vele szerződést, mert a Fidesz veresége miatt üres a klub kasszája.

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