Száz meccs után négy csapat maradt versenyben a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Az elődöntők mezőnye szinte tökéletesen alakult a FIFA, a televíziós társaságok és a semleges nézők szempontjából, ugyanis a papíron is legjobb csapatok jutottak be a négy közé: a favorit Franciaország a 2024-es Európa-bajnok Spanyolországgal, a címvédő Argentína régi riválisával, az előző két Eb-n döntős Angliával csap össze.

Az Opta szuperszámítógépe a torna előtt éppen ezt a négy válogatottat sorolta a világbajnoki cím legnagyobb esélyesei közé, az pedig konkrétan először fordult elő a FIFA-világranglista 1992-es bevezetése óta, hogy az első négy helyezettje jutott a legjobb négy közé. Olyan is csak harmadszor történik, hogy a négy elődöntős mindegyike nyert már korábban tornát: Spanyolország, Franciaország és Argentína együtt a legutóbbi négy vb-ből hármat nyert meg, míg Anglia hatvan évvel az 1966-os siker után próbál ismét döntőbe jutni.

A csapatok nagyon különböző módokon jutottak el az elődöntőig. Franciaország szinte végigrohant az ellenfelein, Spanyolország alig kapott gólt, de támadásban utolsó pillanatos bravúrok kellettek a továbbjutásához, Angliát Jude Bellingham segítette át a legnehezebb pillanatokon, Argentína Lionel Messi zsenialitásának, drámai fordításoknak és hosszabbításos győzelmeknek köszönhetően maradt versenyben.

„Az előrehozott döntő”: Franciaország–Spanyolország, kedd, 21 óra

A Franciaország–Spanyolország elődöntőt sokan a torna szakmai értelemben vett „igazi döntőjeként” vezetik fel, a két válogatott ugyanis eddig egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé és Michael Olise a francia válogatott edzésén Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A franciák mind a hat mérkőzésüket megnyerték, és 16 gólt lőttek. A csoportkörben Szenegált 3-1-re, Irakot 3-0-ra, Norvégiát 4-1-re verték, majd Svédországot 3-0-ra, Paraguayt 1-0-ra, Marokkót 2-0-ra győzték le. A Marokkó elleni negyeddöntő különösen látványos erődemonstráció volt: Franciaország 3,69-es xG-t, azaz várható gólt ért el, miközben ellenfelének mindössze 0,14-et engedett.

A francia támadójáték középpontjában természetesen Kylian Mbappé áll. A Real Madrid csatára Lionel Messivel holtversenyben nyolc góllal vezeti a torna góllövőlistáját, emellett három gólpasszt is adott. Összesített világbajnoki mérlege egészen rendkívüli: húsz mérkőzésen húsz gólt szerzett, az örökranglistán már csak Messi előzi meg, miközben még mindig csak 27 éves.

Mbappé a kapitány, de koránt sincs egyedül. Ousmane Dembélé öt góllal és két gólpasszal, Michael Olise öt gólpasszal járult hozzá a francia meneteléshez eddig. Az Opta adatai szerint Franciaország az elmúlt ötven évben mindössze a második válogatott, amelynek két játékosa is legalább öt gólt szerzett ugyanazon a világbajnokságon. Korábban a 2002-es brazil csapat volt erre képes Ronaldóval és Rivaldóval. Azóta Anglia is csatlakozott ehhez a szűk körhöz Harry Kane és Jude Bellingham révén.

A válogatottat utolsó tornáján irányító Didier Deschamps számára személyesen is történelmi lehet az elődöntő. A Marokkó elleni siker volt a huszadik világbajnoki győzelme szövetségi kapitányként, amivel elsőként érte el ezt a számot.

Mikel Merino, a csodacsere Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Spanyolország kevésbé látványos, de szinte végig kontrollált játékkal jutott el az elődöntőig. A Zöld-foki Köztársaság elleni meglepő 0-0 után Szaúd-Arábiát 4-0-ra, Uruguayt 1-0-ra, Ausztriát 3-0-ra verte. A kieséses szakaszban már jóval nehezebb dolga volt, Portugália és Belgium ellen is csak az utolsó percekben szerezte meg a győzelmet, mindkét alkalommal a csodacsere Mikel Merino góljával, aki eddig mindössze 136 percet töltött a pályán. Az Arsenal játékosa nem először lép elő a fontos pillanatokban: a 2024-es Európa-bajnokság negyeddöntőjének 119. percében is ő szerezte a Németország elleni győztes gólt, így lassan a spanyol válogatott nagy mérkőzéseinek specialistájává válik.

A spanyol védelem közben szinte hibátlanul működik, Luis de la Fuente csapata a Belgium elleni negyeddöntőig egyetlen gólt sem kapott.

Velük kapcsolatban a nagy kérdés az, hogy a támadósor képes lesz-e végre magasabb fokozatba kapcsolni. A négygólos Mikel Oyarzabal a két legutóbbi mérkőzésen nem talált be, míg Lamine Yamal csak egyszer volt eredményes, Szaúd-Arábia ellen. A Barcelona szélsője az elődöntő előtti napon töltötte be a 19-et, a spanyolok pedig abban reménykednek, hogy majd a torna legfontosabb szakaszában mutatja meg igazán, mire képes.

A meccs taktikai szempontból két eltérő megközelítés összecsapása lesz. Ahogy azt az ESPN is kiemelte, Spanyolország mindenkinél jobban kontrollálja a játékot, a hosszú labdabirtoklást nemcsak támadásra, hanem védekezésre is használja: amíg Rodriék járatják a labdát, addig az ellenfelek nem tudnak lendületből támadni. Az Independent a spanyol futballt Pep Guardiola pozíciós játékának válogatott változataként jellemezte. A játékosok szigorúan felépített rendszerben mozognak, állandó passzkapcsolatokat alakítanak ki, és arra kényszerítik az ellenfelet, hogy az ő tempójukban futballozzon. Franciaország ezzel szemben sokkal nagyobb szabadságot ad a támadóinak. Deschamps csapata nem feltétlenül törekszik arra, hogy végig uralja a labdát és a területet, inkább arra épít, hogy klasszisai néhány gyors összjátékkal vagy egyéni megoldással eldöntik a mérkőzést.

Lamine Yamal a belgák elleni negyeddöntőben Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Azonban tökéletes kontrollal sem lehet teljesen eldugni a labdát a franciák elől. A döntő tényező az lehet, mi történik azokban a szituációkban, amikor a magasan építkező spanyolok elveszítik a labdát, és a villámgyors Mbappé, valamint a kitűnő kulcspasszokat adó Olise és Dembélé ellentámadást indít.

A franciáknak talán csak néhány ilyen átmenetre lenne szükségük ahhoz, hogy megnyerjék a meccset. A spanyol középpálya, azon belül is Rodri egyik legfontosabb feladata ezért az lesz, hogy még azelőtt állítsa meg a kontrákat, hogy lendületbe jönnének. A szélsőhátvédeknek pedig azt is folyamatosan mérlegelniük kell, milyen magasra léphetnek fel anélkül, hogy túl nagy területet hagynának maguk mögött.

A két válogatott világbajnokságon eddig mindössze egyszer találkozott. A BBC felidézte, hogy Franciaország 2006-ban, a nyolcaddöntőben hátrányból fordítva 3-1-re nyert. A közelmúlt viszont Spanyolországé: a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében 2-1-re legyőzte a franciákat. Az Opta szimulációja alapján Franciaországnak 57,7 százalék esélye van a döntőbe jutásra, Spanyolországnak 42,3 százalék. A világbajnoki címet a franciák a szimulációk 34 százalékában, a spanyolok 23,4 százalékában szerezték meg.

Messi először játszik az angolok ellen: Anglia–Argentína, szerda, 21 óra

Míg futballszakmai szempontból a Franciaország–Spanyolország lehet a jobb mérkőzés, az Anglia–Argentína érzelmi és történelmi jelentőségét tekintve minden más párosítást elhomályosít. Az Athletic felvezetője szerint ez jóval több egyszerű futballmérkőzésnél: mélyen gyökerező, ellenségeskedéssel terhelt rivalizálás, melynek jelentősége messze túlmutat a sporton. A két ország válogatottja világbajnokságon 2002 óta először játszik egymással.

Lionel Messi 21 éve tartó, 205 meccses válogatott pályafutása során még soha nem lépett pályára Anglia ellen. Érdekesség, hogy a két csapat legutóbbi, 2005-ös találkozójáról azért hiányzott, mert három hónappal korábban, a Magyarország elleni válogatott bemutatkozásán kiállították, és az eltiltását töltötte.

Lionel Messi Svájci ellen Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

A mostani mérkőzést szinte napra pontosan negyven évvel az 1986-os világbajnokság legendás negyeddöntője után rendezik. Diego Maradona azon a találkozón előbb az „Isten kezével” szerzett gólt, majd néhány perccel később bemutatta a világbajnokságok történetének egyik leghíresebb szólóját. Argentína végül 2–1-re nyert. Azóta több nagy rangadót is játszottak egymással, de ezek mellett a két ország viszonyát az 1982-es falklandi háború emléke is terheli.

Az elődöntőig Anglia útja jóval nehezebb volt, mint amit a Horvátország elleni 4-2-es rajt ígért. A Ghána elleni gól nélküli döntetlen után Panama ellen ugyan 2-0-ra nyert, de a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen korán hátrányba került, és végül Harry Kane lőtte tovább a csapatot. Mexikó ellen – a világbajnokság egyik legjobb eddigi mérkőzésén – az angoloknak a hazai közönséggel, a magaslati körülményekkel és Jarell Quansah kiállításával is meg kellett küzdeniük. Végül sikerült nekik: Jude Bellingham két gólt szerzett, Kane büntetőből talált be a 3-2-es győzelem során. Norvégia ellen ismét Bellingham lett a hős. Andreas Schjelderup egy beadásnak tűnő lövéssel megszerezte a vezetést, Bellingham azonban a szünet előtt egyenlített, majd a hosszabbításban elsőként csapott le az Ørjan Nyland kapusról kipattanó labdára.

Bellingham egymás után két kieséses mérkőzésen is legalább két gólt szerzett. Az Opta szerint legutóbb Diego Maradona volt képes erre ugyanazon a világbajnokságon, 1986-ban Anglia, majd Belgium ellen. A Real Madrid középpályása hat gólnál jár, ugyanannyinál, mint Kane, a Mexikó és Norvégia ellen nyújtott teljesítménye pedig a torna legjobb játékosának járó díj egyik nagy esélyesévé tette.

Az angol Jude Bellingham és a norvég Kristoffer Ajer a negyeddöntőben Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

Thomas Tuchel ennek ellenére keményen bírálta a csapat Norvégia elleni játékát.

„Nagyon megnehezítettük a dolgunkat azzal, ahogyan játszottunk: hanyagul, sok technikai hibával, nem elég gyorsan, nem elég következetesen. Ma szerencsénk volt”

– mondta az angol szövetségi kapitány.

A csapat korántsem játszik hibátlanul, de éppen ez teszi még veszélyesebbé. Az elmúlt években rendkívül megbízhatóan jutnak el a nagy tornák végjátékáig, 2018 óta négy világbajnoki vagy Európa-bajnoki elődöntőben szerepeltek, pontosan ugyanannyiban, mint teljes történetük során a 2018-as világbajnokság előtt.

Argentína a csoportkörön még magabiztosan menetelt végig: Algériát 3-0-ra, Ausztriát 2-0-ra, Jordániát 3-1-re győzte le. A kieséses szakaszban azonban mindhárom mérkőzése drámai fordulatokat hozott.

A Zöld-foki Köztársaság kétszer is egyenlíteni tudott, és végül csak hosszabbítás után, 3-2-re kapott ki. Egyiptom ellen Argentína alig több mint tíz perccel a rendes játékidő vége előtt még 2-0-s hátrányban volt. Cristian Romero és Messi azonban négy percen belül kiegyenlített, Enzo Fernández pedig a 93. percben megszerezte a győztes gólt.

Svájc ellen Alexis Mac Allister Messi szöglete után juttatta vezetéshez Argentínát, Dan Ndoye azonban egyenlített. A svájciak Breel Embolo kiállítása után emberhátrányban játszották végig a hosszabbítást, és sokáig tartották magukat. Julián Álvarez azonban a 112. percben, a tizenhatos széléről meglőtte a torna egyik legszebb gólját, Lautaro Martínez pedig később beállította a 3-1-es végeredményt.

A címvédő a legutóbbi négy világbajnokságból háromszor jutott el az elődöntőig: 2014-ben, 2022-ben és 2026-ban. Lionel Scaloni irányításával Argentína két Copa Américát és egy világbajnokságot nyert. Ha most is győzni tud, Brazília 1958-as és 1962-es sikere óta az első válogatott lesz, amely megvédi világbajnoki címét.

Lionel Messi 39 évesen is Argentína legfontosabb játékosa. A csapat 17 góljából nyolcat ő szerzett, kettőt előkészített. Egyiptom ellen góllal és gólpasszal vezette a fordítást, 21 találatával a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosává vált. Svájc volt az első ezen a tornán, ami meg tudta állítani, de az argentinok vezető találata akkor is az ő szöglete után született.

Messi teljesítménye ugyanakkor több csapatszintű problémát is elfed.

Argentína kevéssé kontrollálja a mérkőzéseit, védekezésben könnyen sebezhető, és gyakran az egyéni villanásokra hagyatkozik. Scaloni maga is elismerte, hogy Svájc ellen nehezen tudtak öt-hat pontos passzt végrehajtani egymás után.

Az ESPN elemzése szerint Argentína a kieséses szakaszban olyan felállásra váltott, amiben sok játékost zsúfol a pálya közepére. Így rövid, gyors passzokkal próbálják Messit helyzetbe hozni, cserébe alig támadnak a széleken. Anglia várhatóan úgy védekezik majd ez ellen, hogy a szélsőhátvédei is beljebb húzódnak, a középpályán pedig Declan Rice, Elliot Anderson és Jude Bellingham megpróbálja megakadályozni, hogy az argentinok létszámfölénybe kerüljenek.

Egy angol szurkoló a világbajnoki trófeával Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A fizikai fölény és a nagy futómennyiség Anglia egyik legfontosabb fegyvere lehet, az említett három középpályás intenzitása kiemelkedő. Ha sikerül elvágniuk Messit a labdától, és párharcokra kényszeríteniük az argentin középpályásokat, Anglia átveheti az irányítást. Az angol védelem ugyanakkor Mexikó és Norvégia ellen is sebezhetőnek tűnt. Messi visszalépései, Álvarez mélységi futásai és az argentinok gyors kombinációi ezért komoly problémákat okozhatnak.

Ez a kevésbé magas színvonalúnak ígérkező elődöntő, de éppen a két csapat hibái miatt lehet kaotikusabb, szórakoztatóbb és kiszámíthatatlanabb lehet. Mindkét válogatott eddig a legjobb játékosai egyéni villanásaiból élt, és mindkettő joggal érezheti úgy, hogy az ellenfél védekezésében vannak kihasználható gyengeségek.

Az Opta szimulációi szinte teljesen kiegyenlített párharcot jeleznek. Anglia az esetek 50,9 százalékában jutott be a döntőbe, Argentína 49,1 százalékban. A világbajnoki cím megszerzésére Anglia 21,9, Argentína 20,6 százalékos esélyt kapott.

Franciaország tehát egyértelmű esélyes, ám a másik három csapat között alig van különbség, és bármelyik lehetséges döntő izgalmas párosítást ígér. A legnagyobb sztori nyilván a 2022-es finálé visszavágója, a Franciaország–Argentína lenne, ismét Mbappéval és Messivel a középpontban, de a legutóbbi Eb-döntőt megismétlő Spanyolország–Anglia sem lenne sokkal kevésbé érdekes.

Címlapkép: LARS BARON/Getty Images via AFP