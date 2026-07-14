Mi a különbség Isten és Esterházy Péter között?

Éppen tíz éve halt meg Esterházy Péter. Ennek bánatára különleges film készült az íróról. Márkus Kata és Ruszthi Zsolt ellopták maguktól egy pont tíz éve forgatott filmjüket, amiben kortárs szerzők és egyebek beszélnek Esterházyhoz fűződő kapcsolatukról. Most ehhez a régi emlékfilmhez hozzáforgattak egy újat. Ugyanott, ugyanazok a megszólalók egy évtized tapasztalatával ismét felidézik az író emlékét és hatását. De nem is kell annyira idézgetni, mert ott van ő maga is a filmben, különböző korokban és állapotokban.

Szó esik a szentesi Füst Milán Klub Michael Jacksonjáról, egy beregszászi hálóteremben eltöltött meztelen éjszakáról, a tökéletes rántott csirkéről, egy penge, de lifegő bokáról, a testtel kötött jó barátságról, a posztmodern korszak végéről és az utolsó Miatyánkról.

A film címe: Mindenütt ott van, csak itt nincs

Akik emlékeznek: Parti Nagy Lajos, Dés László, Németh Gábor, Bán Zsófia, Dragomán György, Szabó T. Anna, Závada Pál, Várszegi Asztrik, Péterfy Gergely, Kulcsár Szabó Ernő, Tóth Krisztina, Grecsó Krisztián, Darvasi László, Csaplár Vilmos, Esterházy Márton.

Alkotók: Márkus Kata, Ruszthi Zsolt, Hegedüs Csenge, Baranya Ákos, Upor András, Szepesi Dávid, Vizkelety Márton, Udud Levente, Zándoki Bálint, András Fruzsina, Láposi Dávid, Winkler Nóra.

A filmet az alkotók díjazás nélkül készítették.