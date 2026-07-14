Warren Buffett többé nem adományoz Bill Gates alapítványának az Epstein-kapcsolat miatt

A milliárdos befektető, Warren Buffett hetekkel azután felhagyott az eddigi hagyománnyal, miután kiderült ugyanis Bill Gates és Jeffrey Epstein kapcsolata, nem adományoz többet a Microsoft társalapítójának alapítványának.

Buffett még 2006-ban kötelezte el magát „visszavonhatatlanul” amellett, hogy minden évben Berkshire Hathaway nevű cégének részvényeit adományozza Bill és Melinda Gates Alapítványnak. Most azonban a Gates Alapítvány már nem szerepel azon cégek listáján, amelyek több milliárd dollár értékű részvényt kapnak .

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A részvényeket ehelyett négy, a Buffett család tagjait tömörítő alapítvány között osztják fel. „A fennmaradó részvényeimet így vagy úgy, 2034. december 31-ig a négy alapítványnak adományozom”, közölte Buffett.

Gates és Epstein kapcsolatára akkor derült fény, amikor az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma januárban nyilvánosságra hozta az Epstein-aktákat.

Buffett 20 év alatt egyébként 47 milliárd dollárt (közel 15 ezer milliárd forintot) adományozott Gates jótékonysági szervezetének.

A Microsoft alapítója az amerikai kongresszusban egy bizottsági meghallgatáson nemrég azt mondta, hogy Jeffrey Epstein a házasságon kívüli viszonyaival próbálta őt megzsarolni – derül ki a meghallgatás leiratából. Gates június 10-én zárt ajtók mögött tett vallomást a Képviselőház felügyeleti bizottsága előtt az Epsteinnel való kapcsolatáról. „Konkréten nem zsarolt meg, de tudják, ahogy az ember ezeket az e-maileket nézi, úgy tűnik, mintha Epstein ötletelése ebbe az irányba haladt volna”, mondta. (BBC)