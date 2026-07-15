Leváltották a NAV két, aranykonvojügyben is érintett vezetőjét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszavonta a bűnügyi főigazgató-helyettes és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének a megbízatását – a HVG értesülését a Pénzügyminisztérium és a NAV is megerősítette. Mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukránok kihallgatásán is.

Vagyis ahogy a hvg.hu is írja, a NAV átmeneti elnöke, Tamásné Czinege Csilla eleget tett Magyar Péter miniszterelnök egy hónappal ezelőtti felszólításának, miszerint az adóhivatalnak is azonnali belső vizsgálatot és átvilágítást kell végrehajtania az aranykonvoj ügyében.

A vizsgálat után két vezetőt váltottak le, Szilágyi Tamást, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettest és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjét, Tóth Márkot.

A Pénzügyminisztérium közlése szerint a visszavonást nem szükséges indokolni, ehhez pedig hozzátették, hogy „a minisztérium transzparens, szakmai alapon működő, politikai befolyástól mentes, korrupciómentes működést vár el a NAV-tól”.

Bár a minisztérium nem közölte, hogy a leváltás összefügg-e az aranykonvoj ügyével, a HVG úgy tudja, van összefüggés, ugyanis a lap szerint Szilágyi Tamás és Tóth Márk volt az, aki a NAV részéről a legmagasabb rangban jelen volt az akcióban, és a később a túlkapások miatt indított eljárásban a tanúk arról számoltak be, hogy meglehetősen feldúltak voltak.

A hvg azt írja, az ukránok jogtalan fogva tartásának és sanyargatásának gyanújával indított nyomozásban a kiszivárgott tanúvallomások szerint ez a két vezető volt az, aki a munkatársakkal közölte, hogy a Legfőbb Ügyészség utasítására kellett elrendelni a nyomozást a pénzmosás gyanúja miatt. Tóth Márk utasította az egyik NAV-nyomozót arra, hogy írja meg a felkérőt a TEK-nek a pénzszállítók előállítására. A két vezető arról is döntött, hogy a NAV mindenképpen értesíti az ukrán konzult.

A HVG értesülése szerint több olyan szakmai hibát is elkövettek, amelyet – bármilyen szándékkal is hajtották most végre a belső vizsgálatot – nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Belementek például abba, hogy bár a NAV volt a nyomozószerv, a pénzszállítókat mégis a TEK-nél állítsák elő. Tudomásul vették azt is, hogy az elfogott ukránokat a titkosszolgálatok munkatársai is kihallgatták, holott ők a nyomozati szakaszban már nem vehettek volna részt, csak a felderítésben.