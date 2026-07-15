Magyar Péter szerint minden európai országban korrupciónak hívják azt, amit Szijjártó tett

Magyar Péter nem sokkal szöveges bejegyzése után videóban is reagált a hírre, miszerint Szijjártó Péter visszaadja parlamenti mandátumát, és a BYD-hoz igazol. Azt mondta, a volt külügyminiszter ahhoz a globális kínai multicéghez igazol, aminek több száz milliárd forint állami támogatást lobbizott ki korábban. „Ezt minden európai országban korrupciónak hívják. Abból is a legvérlázítóbb fajtának.”
Magyar szerint a mai bejelentéssel világossá vált, hogy Szijjártó miért lobbizott a kínai autó- és akkugyárak mellett, feláldozva a magyar vizet, kockáztatva a magyar emberek egészségét.
Magyar azt mondta, nemcsak morális, hanem súlyos jogi aggályokat is felvet, hogy Szijjártó pár hónappal a külügyminiszteri megbizatásának megszűnése után elment egy céghez dolgozni, aminek korábban állami támogatást lobbizott ki. „Egy ekkora vállalat akkor alkalmaz egy ilyen embert, ha meg akarja hálálni azt a segítséget, amit miniszterként nyújtott neki.”
A miniszterelnök szerint a BYD-hoz való szerződés egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással, magyar hazafi politikus pedig ilyet nem tehet, és nem is tenne.
Szijjártó lemondását a Fidesz sikerként próbálja tálalni. A párt szerint ő lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke azt mondta, hogy a volt külügyminiszter kétszer egyeztetett a témában Orbán Viktorral az elmúlt hetekben. A volt miniszterelnök pedig a nyár legnagyobb igazolásának nevezte a történteket.
A Fidesz nagyon örül, hogy a volt külügyminiszter lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”.
Nem lesz többé parlamenti képviselő.
A miniszterelnök szerint most már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte eddig a volt külügyminiszter.