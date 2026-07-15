Orbán János Dénes több közpénzt kapott a librettóiért, mint az összes budapesti független színház egy év alatt

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Az Orbán János Dénesnek kifizetett 541 millió forint 227 millió forinttal több, mint amennyit 2023-ban – egy jelentős költségcsökkentés után – a kormány az összes budapesti székhelyű független színház egész éves működésére elkülönített, de 8 millió forinttal több annál az összegnél is, amennyit 2020 és 2023 között szánt ugyanerre a kormány - írja közleményében a Színházi Kritikusok Céhe.

Mint arról mi is beszámoltunk, a NER egyik kultúrkáderétől 400 milliónál is többért vásárolta meg az ő szakmai vezetése alatt álló Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) kilenc művének, operettlibrettójának felhasználási jogait. A 24.hu az Operettszínház közlései alapján pontosítja az összeget:

az Operettszínház 90, a KMTG 422 millió forintot fizetett Orbán János Dénesnek, és mindkettő ügyvezetője ugyanaz a személy. Aki egyenesen a kormányból érkezett.

Rózsás Péter tíz évet dolgozott a kulturális tárcánál, volt politikai tanácsadó és kabinetfőnök is. Innen ült át az Operettszínház ügyvezetői székébe, a KMTG ügyvezetőjeként pedig havi 2 milliót kap, írja a 24.hu.

Fotó: botost/444.hu

A Színházi Kritikusok Céhe arra kéri a kormányt, hogy „a színházi szakmába vetett társadalmi bizalom helyreállítása érdekében mielőbb vizsgálja ki nevezett ügyek jogszerűségét, ideértve a KMTG és a Budapesti Operettszínház szerződéseiért, közpénzekkel való gazdálkodásáért felelős és azokat ellenjegyző, felügyelő, az előző kulturális minisztériumhoz köthető személyek felelősségét is”. Ezen felül azt is kezdeményezik, hogy a kormány átfogóbban is vizsgálja ki a fenntartása alatt álló Budapesti Operettszínház működésének esetleges problémáit, mivel „a színházi szakma régóta hangos a színházban felmondott és a máig is ott dolgozó művészek és háttérmunkatársak panaszaitól, mind a munkakörülményekre, mind a színház működésének gazdaságosságára és észszerűségére vonatkozóan. Egyúttal kérjük a 2020-ban kirobbant, a Budapesti Operettszínház vezetéséhez köthető zaklatási botrány körülményeinek újbóli vizsgálatát, mivel azt az előző kulturális minisztérium a sértettek megkérdezése nélkül zárta le.”

Az irodalmi szervezetek se boldogok. A frissen alakult Irodalmi Szakszervezet azt írta:

„Elítéljük a kultúrára fordítandó közpénz képmutató pazarlását, a közösség nyílt meglopását.”

Felfoghatatlan és példátlan egyszerre, nemhogy Magyarországon, megkockáztatom, hogy Európában is - mondta Czinki Ferenc, a Szépírók Társaságának elnöke az Orbán János Dénesnek juttatott pénzekről a Népszavának. ekkora összegű támogatásban még az irodalmi szervezetek sem részesülnek a Nemzeti Kulturális Alapból, ennek a töredékéből kénytelenek működni. Mármint a szervezetek összesen.

Lőrinczy György, az Operettszínház korábbi vezetője azt üzente OJD-nek: „én, aki 23 évig foglalkoztam a »sóbizniszben« a legnagyobb nemzetközi és hazai zenésszínházi sikerek magyarországi jogképviseletével, hogy ezek az összegek ott is FELFOGHATATLANOK!”

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