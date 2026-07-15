Szabó Bence már Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke

Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke – erősítette meg a HVG értesülését szerdán a Belügyminisztérium. A lap azt írja, Szabó Bence három hét alatt három rendfokozatot ugorva lett ezredes.
Szabó Bence még századosként, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozójaként március végén, a nevét és az arcát vállalva beszélt arról a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.
Szabó még az interjú előtt beadta felmondását, de miután jelezte a főnökeinek, hogy ő szivárogtatott a Direkt36-nak, azonnal elküldték a rendőrségtől. Sőt, hivatali visszaéléssel is meggyanúsították. A Tisza-kormány lehetővé tette, hogy a pályát korábban elhagyó rendőrök visszatérhessenek a hivatásos állományba, Szabó júniusban indította el visszaszerelését.
Pósfai Gábor belügyminiszter közben jelezte, hogy Szabó Bence visszatérése után a Belügyminisztériumnál kap állást. Ez június végén meg is történt, és ahogy a hvg.hu is írja, a két héttel későbbi kabinetfőnöki kinevezése pedig már újabb két rendfokozat-ugrást jelentett.
A lap kérdésére, hogy mi indokolta, hogy Szabó három rendfokozatot ugorjon, illetve a kabinetfőnöki pozícióhoz szükséges/előírás-e valamilyen konkrét rendfokozat, a Belügyminisztérium azt válaszolta, Pósfai július 7-ei hatállyal miniszteri kabinetfőnök (főosztályvezetői jogállású) beosztásba nevezte ki Szabót, és a Belügyminisztériumban a főosztályvezetői beosztáshoz rendszeresített rendfokozat az alezredes és az ezredes a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint egy 2015-ös BM rendelet előírása szerint.
Vagyis Szabó alezredes is lehetett volna, de rögtön ezredes lett, „mivel a kabinetfőnöki feladatellátás teremthet olyan helyzeteket, hogy magasabb rendfokozatban lévő munkatárs részére kell utasítást adni, így indokolt volt részére az ezredesi rendfokozat”.
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
„Szeretném újra hivatásosként szolgálni a hazámat” – írta a volt rendőr százados.
A Partizánnak nyilatkozott a volt rendőrszázados, akit sokan hősnek tartanak, miután részletesen beszélt arról, milyen titkosszolgálati akció folyhatott a Tisza ellen.
Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.