Szabó Bence már Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke

Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke – erősítette meg a HVG értesülését szerdán a Belügyminisztérium. A lap azt írja, Szabó Bence három hét alatt három rendfokozatot ugorva lett ezredes.

Szabó Bence még századosként, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozójaként március végén, a nevét és az arcát vállalva beszélt arról a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.

Szabó még az interjú előtt beadta felmondását, de miután jelezte a főnökeinek, hogy ő szivárogtatott a Direkt36-nak, azonnal elküldték a rendőrségtől. Sőt, hivatali visszaéléssel is meggyanúsították. A Tisza-kormány lehetővé tette, hogy a pályát korábban elhagyó rendőrök visszatérhessenek a hivatásos állományba, Szabó júniusban indította el visszaszerelését.

Pósfai Gábor belügyminiszter közben jelezte, hogy Szabó Bence visszatérése után a Belügyminisztériumnál kap állást. Ez június végén meg is történt, és ahogy a hvg.hu is írja, a két héttel későbbi kabinetfőnöki kinevezése pedig már újabb két rendfokozat-ugrást jelentett.

A lap kérdésére, hogy mi indokolta, hogy Szabó három rendfokozatot ugorjon, illetve a kabinetfőnöki pozícióhoz szükséges/előírás-e valamilyen konkrét rendfokozat, a Belügyminisztérium azt válaszolta, Pósfai július 7-ei hatállyal miniszteri kabinetfőnök (főosztályvezetői jogállású) beosztásba nevezte ki Szabót, és a Belügyminisztériumban a főosztályvezetői beosztáshoz rendszeresített rendfokozat az alezredes és az ezredes a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint egy 2015-ös BM rendelet előírása szerint.

Vagyis Szabó alezredes is lehetett volna, de rögtön ezredes lett, „mivel a kabinetfőnöki feladatellátás teremthet olyan helyzeteket, hogy magasabb rendfokozatban lévő munkatárs részére kell utasítást adni, így indokolt volt részére az ezredesi rendfokozat”.