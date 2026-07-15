Szijjártó és a 444 legnagyobb közös pillanatai

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  • Szijjártó Péter a BYD-nél folytatja.
  • Karrierjére nagy találkozásainkkal emlékezünk.
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Gulyás Gergely nem lesz többé Fidesz-frakcióvezető, összeszedtük a legemlékezetesebb pillanatait

Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Sárdi Kristóf, Botos Tamás
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Nem leszünk mosómedvegyarmat

Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?

Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
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Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.

Uj Péter, Bokros Dorka, plankog, Botos Tamás, Munk Veronika
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Ruff Bálint: Minden egyes nap százmilliárdos mutyikkal találkozom

Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben. Ruff Bálint válaszában arról beszélt: az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.

Kovács Bendegúz, Botos Tamás
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