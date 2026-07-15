Trump Iránban: erőműveket fenyeget, mégse szed sarcot, de helyette blokádot hirdet

Sok minden történt magyar idő szerinti éjszaka az amerikai-iráni háborúban, miközben megint nem történt semmiféle érdemi előrelépés.

Az Egyesült Államok hetedik napja bombázott iráni célpontokat, miközben Trump villámgyorsan meggondolta magát, és az USA inkább mégsem szedne húsz százalékos sarcot azoktól a hajóktól, melyek áthaladnak a Hormuzi-szoroson.

Majd Trump a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Ismét célzott arra, hogy az amerikai támadások célpontjává válhatnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. A Foxnak adott interjúban kitért arra is, hogy bár az amerikai haderő a műveletei során "nagyon odafigyel a polgári lakosságra", ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben "nagyon komoly károkat" sikerült okozni.

Az Egyesült Államok emellett visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, ebben a térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép vesz részt.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka közleményt adott ki, amelyben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hét napban Irán hét polgári kereskedelmi hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, amelyek legénységének "tucatnyi tagja életét vesztette, megsebesült vagy eltűnt"

Kedden az iráni Forradalmi Gárda a regionális energiaexport leállításával fenyegetett. Mint fogalmaztak, amíg az Egyesült Államok "gonosz cselekedetei" folynak a térségben, addig "egy csepp olaj vagy gáz" sem fogja elhagyni a régiót.

A Forradalmi Gárda közölte azt is, hogy kedden rakéta- és dróntámadásokat mért az Egyesült Államok létesítményeire Kuvaitban és Bahreinben, fegyverek tárolására használt hangárokat megsemmisítve. "Ennek eredményeként fegyverek, valamint az ellenséges hajók és légi járművek alkatrészeinek tárolására szolgáló több hangár megsemmisült a bahreini Sejk Ísza-i támaszponton. Ezenkívül az ellenséges MQ-9 drónok elhelyezésére szolgáló terület ellen indított támadás során az Ali asz-Szalem légitámaszponton, Kuvaitban több drón is megsemmisült vagy megrongálódott" - tették hozzá. /BBC, MTI/