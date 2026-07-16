A szemünk láttára apad el a Duna, szárad ki teljes Magyarország

Csütörtökön sorra dőltek meg a negatív vízállásrekordok a Duna magyarországi, Budapesttől délre eső szakaszán, egyes vízmércéknél ráadásul nagyon intenzív apadás látható. Az Országos Vízügyi Igazgatóság adatbázisa szerint csütörtökön 15 órakor a vízmérce Mohácsnál 37 centiméteres vízállást mutatott, ami nyolc centiméterrel volt kevesebb a 24 órával korábbinál. És ami még sokkolóbb: ezen a Duna-szakaszon a mostani aszályos időjárás előtt 50 centiméter volt a legkisebb vízállás (LKV), amitől a mostani szint már 13 centivel marad el. Két nappal ezelőtt, azaz kedden 15 órakor még 56 centis vízszintet mértek itt a folyón.

Bajánál még sekélyebb a Duna, csütörtök délután három órakor már csak 24 centis volt a vízszint. Itt szerda délután háromkor 30 centis, kedd délután három órakor 41 centis volt a vízállás, vagyis főleg tegnap volt intenzív az apadás. A történelmi negatív vízszintet eddig a 27 centi jelentette.

Baja és Mohács között, Dunaszekcsőnél az eddigi 47 centiméter után már 42 centi a legalacsonyabb vízállás. Innen északabbra, Dunaföldvárnál már megszokott a negatív vízszint – vagyis hogy a víz szintje alacsonyabban van, mint a mércén rögzített nulla pont –, de itt is beállította a Duna az eddigi negatív rekordot a mínusz 199 centis vízállással.

Közben mostanra már az egész ország aszály sújtotta területté vált. Az OVF térképe szerint nemhogy aszálymentes terület nincs az országban, de még enyhe aszályt is csak két helyen, a gyári és a Dráva-menti térségben mutattak ki. Az Alföld pedig szinte teljes egészében rendkívüli aszály sújtotta térséggé vált.



