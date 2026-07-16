Ezentúl a települések mondhatják meg, hová szeretnének közvetlen tömegközlekedési összeköttetést

A jövő héten születhet törvény a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, és annak részeként egy országos közlekedésszervező társaság létrehozásáról, ez hasonló lesz, mint amilyen a fővárosban a BKK. Az erről szóló törvényjavaslathoz benyújtott a parlamenti közlekedési bizottság egy olyan módosító javaslatot, ami lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy arra kérjék ezt a majdani közlekedésszervezőt: „eltérő járásközpontba vagy a gyakorlatban kialakult vonzáskörzeti központba” is biztosítson közvetlen tömegközlekedési összeköttetést.

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A most hatályos szabályozás szerint egy településről csak a közigazgatás szerinti járásközpontba való közvetlen eljutás lehetőségét kell megteremteni. Így lehetnek olyan helyek, ahonnan egy viszonylag közel lévő nagyobb településre nem lehet közvetlenül eljutni, ha az másik járásba esik. Például a Veszprém megyében lévő ajkai-devecseri járás keleti településeiről sokkal egyszerűbb Veszprémbe bemenni ügyeket intézni, mint a járási központba, de hasonló esetek előfordulhatnak az ország bármely aprófalvas térségében.

A HVG azt írja, hogy a törvényalkotási bizottság a mai ülésén jóváhagyta a módosító javaslatot, így az beépülhet a törvénybe, ha a tervezetet megszavazza a jövő heti plenáris ülés.