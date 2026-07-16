Folyékony víz lehet annak a 49 fényévre lévő exobolygónak a felszínén, amit már a 2017-es felfedezésekor minden eddiginél ígéretesebbnek neveztek

A Naprendszerünkön kívüli élet utáni kutatás újabb fejleményéről számolt be a Guardian: kutatók bejelentették, hogy folyékony víz lehet annak az LHS 1140b-nek elnevezett exobolygónak a felszínét, amit 2017-ben fedeztek fel, és ami a Naprendszerünktől 49 fényévnyire egy vörös törpe csillag körül kering.

A lap megjegyzi: a tudósok korábban már találtak légkört gázóriás exobolygók körül, és megtalálták gázburok jeleit sziklás exobolygók körül is, amelyek csillaguk lakható zónáján kívül helyezkednek el, egy olyan régióban, ahol folyékony víz létezhet a bolygó felszínén, és így potenciálisan életet támogathat.

De az új felfedezés más: „ez az első ténylegesen megfigyeléssel megerősített légkör egy sziklás bolygón a Naprendszerünkön kívüli lakható zónában” – idézi a Guardian dr. Collin Cherubimot, a tanulmány első szerzőjét. Szerinte az LHS 1140b-nek nevezett exobolygó „a legjobb, legígéretesebb és legizgalmasabb laboratórium az asztrobiológia és a lakhatóság tanulmányozására a Naprendszerünkön kívül”.

Az LHS 1140b bolygó tömege 5,6-szorosa a Földének, a sugara 70 százalékkal nagyobb. Míg bizonyos szempontból hasonlít a Földre – például az általános összetételében és hőmérsékletében –, másokban különbözik: például sokkal több víz lehet a felszínén és valószínűleg nagyon eltérő légköre van.

Cherubim azt mondta, hogy az új tanulmány eredményeként most már tudjuk: az LHS 1140b mindennel rendelkezik, ami lakható környezethez szükséges: egy viszonylag sziklás bolygó, olyan hőmérséklet, amely támogatja a folyékony víz jelenlétét, és egy légkör, amely megakadályozza a víz kiszökését, és védi a bolygó felszínét a káros sugárzástól. Ezért szerinte van értelme annak, hogy folytassák a kutatást, hátha megtalálják a felszíni élet jeleit.